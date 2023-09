Legnica: Policja zatrzymała 29-latka, który groził ekspedientce nożem

Kilka minut po napadzie rabunkowym na sklep w Legnicy policja zatrzymała podejrzanego 29-letniego mężczyznę. Sprawca grożąc ekspedientce nożem zażądał wydania gotówki.

Do napadu rabunkowego na jeden ze sklepów w Legnicy doszło w niedzielę wieczorem. Mężczyzna wszedł do sklepu, poczekał aż wyjdą z niego klienci i grożąc nożem zażądał od sprzedawczyni wydania gotówki. Pracownik sklepu włączył alarm, co spłoszyło napastnika.

Policja zatrzymała 29-latka kilka ulic od sklepu, w którym próbował dokonać rabunku - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Legnicy kom. Jagoda Ekiert.

Mężczyzna w poniedziałek ma usłyszeć zarzuty; za napad rozbójniczy grozi do 12 lat więzienia.