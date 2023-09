Legnica: Zarzuty dla pięciu osób ws. nielegalnego składowania odpadów

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej postawiła legnicka prokuratura pięciu mężczyznom, którzy mieli zajmować się nielegalnym składowaniem odpadów. Trzech z nich zostało zatrzymanych podczas zrzucania odpadów w wyrobisku w powiecie lubińskim.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn powiedziała PAP, że trzech z podejrzanych zostało zatrzymanych na gorącym uczynku na terenie nieczynnego wyrobiska w powiecie lubińskim. "To dwaj kierowcy, którzy transportowali odpady komunalne do wyrobiska oraz właściciel działki, na której jest wyrobisko" - powiedziała prokurator Tkaczyszyn. Policja zatrzymała mężczyzn w trakcie zrzucania odpadów do wyrobiska.

Prokurator dodała, że w sprawie zatrzymano również dwóch innych mężczyzn z województwa mazowieckiego. "To prezes spółki zajmującej się organizacją nielegalnego składowania odpadów i jego ojciec, któremu prokurator postawiła zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępcza" - powiedziała prokurator Tkaczyszyn. Wobec obu mężczyzn prokuratura skierowała do sądu wnioski o areszt.

Wszystkim zatrzymanym prokuratura postawiła zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się nielegalnym składowanie odpadów. "Zarzuty dotyczące również transportu i nielegalnego składowania odpadów (…). Spółka z województwa mazowieckiego miała zbierać odpadu z terenu kraju i przekazywać do firm, które miały je przetwarzać. Tak jednak nie było, a odpady były składowane nielegalnie w wyrobiskach" - powiedziała prokurator.

Śledztwo w tej sprawie, pod nadzorem legnickiej prokuratury, prowadzi komenda policji w Radomiu. Prokurator Tkaczyszyn podkreśliła, że spraw jest rozwojowa.