Lekarka: ukraińska służba zdrowia bardzo spowolniła w zakresie leczenia planowego

Ukraińska służba zdrowia spowolniła, niemal stanęła w zakresie leczenia planowego, potrzebuje pomocy – ocenia chirurg dr Joanna Kowalik, która wraz dr. Adamem Molem w ubiegłym tygodniu zoperowała i skonsultowała kilkanaścioro ukraińskich dzieci w Szpitalu św. Mikołaja we Lwowie.

Dwoje chirurgów z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka (GCZD) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach udało się do Lwowa na zaproszenie jednego z lekarzy lwowskiego szpitala, który w przeszłości był na stażu w GCZD i wciąż utrzymuje relacje z kolegami z Polski. Przeprowadzili tam siedem operacji u dzieci z wadami twarzoczaszki - rozszczepami wargi i podniebienia.

"Pojechaliśmy dlatego, że ukraińska służba zdrowia właściwie stanęła, spowolniła w zakresie operacji planowych - rozszczepy wargi i podniebienia takimi są, a te dzieci w pewnym określonym czasie muszą być zoperowane, żeby uzyskać dobry efekt w zakresie wyglądu i funkcjonalności" - powiedziała podczas wtorkowej konferencji prasowej chirurg dziecięcy i plastyczny dr Joanna Kowalik.

Dodała, że ukraińska służba zdrowia odbiega od polskiej, zarówno, jeśli chodzi o standard szpitali, jak i sprzęt. "Potrzebują naszej pomocy, są w zdecydowanie gorszej sytuacji, niż my, nawet jeśli chodzi o czas poza wojną" - oceniła. Dr Kowalik wraz z chirurgiem dziecięcym Adamem Molem konsultowali też inne dzieci z wadami w rejonie twarzoczaszki, a także dwoje dzieci rannych podczas działań wojennych.

12-letniej dziewczynka z Mariupola odłamek zniszczył prawą gałąź żuchwy, zachował się jednak staw skroniowo-żuchwowy. "Jej lekarz prowadzący zamierza usunąć odłamy kostne i zastąpić je tytanowym zamiennikiem, który przygotują mu w Hiszpanii. Ten przypadek pokazuje, że ukraińscy lekarze chcą się uczyć, potrzebują jednak nakładów i na kształcenie, i na działanie" - podkreśliła.

Drugie z konsultowanych rannych dzieci to chłopiec w podobnym wieku, który doznał bardzo poważnych obrażeń po nastąpieniu na minę. Grozi mu amputacja obu nóg, lwowscy lekarze robią wszystko, by nie było to konieczne.

"Uderzające jest to, że te dzieci mają po 12, 13 lat i już mają duży problem na początku swojej drogi życiowej. Zdrowy chłopak, który na nic nie chorował, nagle z powodu wojny może stracić obie nogi, to rzecz straszna" - opowiadała dr Kowalik. Lekarze z GCZD konsultowali również trzech ukraińskich żołnierzy z ranami postrzałowymi twarzy. "Umówiliśmy się z ordynatorem szpitala we Lwowie, że jest możliwość późniejszych zabiegów rekonstrukcyjnych u tych pacjentów z naszym udziałem" - dodała specjalistka.

Katowiccy lekarze wybierają się znów do Lwowa za sześć tygodni. Ich ukraińscy koledzy mają nadzieję na stałą współpracę, nie tylko w zakresie operowania wad rozwojowych, ale także leczenia pacjentów ze zniekształceniami pourazowymi. Polscy lekarze podkreślili też, że byli przyjęci na Ukrainie niezwykle serdecznie, począwszy od granicy, którą przekroczyli w nocy, podczas godziny policyjnej. Początkowa nieufność pograniczników zamieniła się w ogromną życzliwość, kiedy poznali cel ich podróży. We własnym domu ugościł ich jeden z ukraińskich lekarzy, a pielęgniarki gotowały im obiady.

"Ukraińcy cieszą się, jak przyjeżdżamy im pomagać. Mnie również cieszy ta pomoc, choć czuć w tym kraju, po przekroczeniu granicy, że jest wojna, cały Lwów jest obstawiony patrolami i towarzyszy świadomość, że różne rzeczy mogą się wydarzyć" - powiedziała dr Kowalik. Dodała, że ukraińscy lekarze są niezwykle zmotywowani do działania i dzielni, ale w prywatnych rozmowach przyznają, że bardzo niepokoi ich sytuacja Ukrainy - obawiają się, że wojna nieprędko się skończy.