Lekarze PPOZ apelują o zachowanie zasad bezpieczeństwa w wakacje

O zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wakacji apelują lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Wskazują, by unikać niestrzeżonych kąpielisk, zabezpieczać skórę przed słońcem, a na wakacje za granicą zabrać ze sobą kartę EKUZ i paszport covidowy.

"Wystrzegajmy się sytuacji, które mogą zakończyć się wypadkiem. Najczęstszymi przyczynami tragicznych zdarzeń są: bezmyślność, beztroska i brawura" - podkreśla prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka, cytowana w komunikacie PPOZ.

Wskazano w nim, że szczególną ostrożność należy zachować nad wodą. Lekarze PPOZ radzą, aby unikać niestrzeżonych kąpielisk i nie wskakiwać do wody, gdy organizm jest rozgrzany. Może dojść do szoku termicznego.

"Ogromnym zagrożeniem jest skakanie na główkę w miejscach do tego niewyznaczonych i gdy grunt jest nieznany. Uderzenie głową o dno często kończy się kalectwem. Dochodzi do uszkodzenia rdzenia kręgowego, co skutkuje paraliżem. Do zabaw w wodzie wybieramy wyłącznie miejsca strzeżone, gdzie dno jest zbadane. Absolutnie z kąpielą wodną nie wolno łączyć alkoholu. Taka mieszanka to prosta droga do utonięcia" - ostrzegają lekarze PPOZ.

Zauważają, że letnia pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu na plażach. Zaznaczają, że kąpiele słoneczne są zalecane, bo dostarczają organizmowi witaminy D i doskonale poprawiają samopoczucie, jednak zbyt długie przebywanie na słońcu (szczególnie przy wysokiej temperaturze) jest szkodliwe, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Gdy temperatura dochodzi do 30 stopni Celsjusza, wzrasta zagrożenie udarem cieplnym. Może dojść do poparzeń.

"Przed wyjściem na plażę należy zabezpieczyć skórę, stosując kremy z wysokim filtrem UV i zadbać o nakrycie głowy. W upały powinno się też wypijać więcej płynów. Dziennie zaleca się nawet dwa litry, najlepiej wody mineralnej. Przy wysokiej temperaturze nie jest wskazane spożywanie lodów. Najłatwiej wtedy o infekcje. Wystrzegajmy się spożywania posiłków w niesprawdzonych barach i punktach gastronomicznych. Latem częściej dochodzi do zatruć pokarmowych" - przypomina Bożena Janicka.

Lekarze wskazują też, że nie wszystkie dzieci i młodzież wakacje spędzą na obozach, koloniach czy wyjazdach, dla niektórych odpoczynek oznacza pozostanie w domu. Lekarze PPOZ apelują do rodziców o zwrócenie uwagi, w jaki sposób ich dzieci spędzają czas. Sporo poważnych zagrożeń niesie z sobą komputer.

"Podczas korzystania z internetu nie wolno zawierać przypadkowych znajomości z osobami, które proponują nawiązanie rozmowy czy spotkanie. Nigdy nie wiadomo, kto kryje się po drugiej stronie i jakie ma intencje. Rodzice powinni kontrolować takie rozmowy, ale przede wszystkim zadbać, żeby ich dziecko całymi dniami nie przesiadywało przed monitorem. Wakacje to przede wszystkim aktywność fizyczna. Organizm młodego człowieka po wielu miesiącach siedzenia nad książkami i w szkolnej ławie potrzebuje ruchu. To najlepszy czas, żeby dotlenić umysł, wzmocnić mięśnie kręgosłupa i nabrać sił do dalszej nauki" - czytamy w komunikacie.

Lekarze PPOZ przypominają też, by wyjeżdżając za granicę, koniecznie zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

"W razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku karta zagwarantuje darmową pomoc lekarską na terenie państw Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria)" - przypomina Janicka i przypomina o zabraniu ze sobą paszportu covidowego przez zaszczepionych pacjentów, który wymagany jest przez wiele linii lotniczych.