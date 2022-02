Lekarze PPOZ zgłaszają przeszkody w realizacji pilotażu w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej

Niedostatki kadrowe, brak odpowiedniego finansowania i nadużywanie przez pacjentów systemu udzielania porad to główne przeszkody w realizacji pilotażu dotyczącego świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu i centra medycznej pomocy doraźnej – uważają lekarze PPOZ.

Projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu i przez centra medycznej pomocy doraźnej w założeniu ma być lekarstwem na niedobory systemu opieki zdrowotnej, a jednocześnie nadzieją dla pacjentów w godzinach wieczornych, nocnych, w niedziele i święta - zwracają uwagę lekarze PPOZ w przesłanym PAP komunikacie.

Największe zdziwienie - zwłaszcza w kontekście niedawnej kampanii skierowanej przeciwko teleporadom w podstawowej opiece - budzi wśród lekarzy PPOZ "oparcie właśnie na teleporadach świadczeń udzielanych w godzinach wieczornych i w weekendy". "Jednocześnie uważamy, że jest to właściwy kierunek zarówno w POZ, jak i NPL (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna), który pozwala dookreślić potrzeby zdrowotne pacjenta z jednoczesnym zabezpieczeniem medycznym osób tego wymagających" - podkreśla prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Bożena Janicka.

Zdaniem PPOZ - bardzo ważne jest, że resort zdrowia zdecydował się na pilotaż, który w trakcie analiz pozwoli na dalszą modyfikację kierunków działań i dopracowanie przed ogólnopolską zmianą w tym zakresie.

"Analizując poszczególne zapisy, zauważamy plany rozszerzenia zakresu świadczeń gwarantowanych o porady położnej, brakuje jednak wskazania zakresu zadań i roli położnej w doraźnej pomocy. Obawiamy się również, że udzielanie przez centrum medyczne pomocy doraźnej gwarantowanych świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz z zakresu pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej (w sumie 66 procedur) - co ma zdecydowanie odbarczyć SOR-y - nie będzie realne przy obecnych niedoborach kadrowych (w szczególności pediatrów, chirurgów). Co więcej - będzie dochodzić do powielania zakresów obowiązków (np. z SOR-ami)" - podkreślają lekarze PPOZ.

PPOZ zwrócił też uwagę na konieczność włączenia w funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia również pacjenta.

"Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że SOR-y i NPL są nadużywane przez pacjentów, a udzielane im porady nie zawsze wynikają z nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Dziś w powyższym projekcie jedynym regulatorem korzystania z porad pozostaje kolejka i czas oczekiwania do 4 godzin. Uważamy, że należy rozważyć inne regulatory popytu tak, aby ograniczyć nadkonsumpcjonizm do faktycznie medycznie uzasadnionych porad i włączyć pacjenta w odpowiedzialność za funkcjonowanie i wydolność systemu" - podkreśliła Janicka, deklarując wolę współpracy PPOZ w opracowaniu najbardziej korzystnych, a jednocześnie realnych zmian w obszarze nocnej i świątecznej pomocy.

Swoje uwagi lekarze PPOZ przekazali ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu.