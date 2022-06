Lekarze rodzinni w przeddzień święta krwiodawców: to ludzie wyjątkowi, warto dołączyć do ich grona

Światowy Dzień Krwiodawcy to święto osób wyjątkowych, które chcąc ratować życie drugiego człowieka, bezinteresownie dzielą się cząstką siebie – podkreśla prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka, zachęcając, by dołączyć do grona dawców.

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest 14 czerwca, w rocznicę urodzin austriackiego lekarza Karla Landsteinera - patologa i immunologa, noblisty i odkrywcy systemu grup krwi.

Ideą święta jest przypomnienie, jak ogromne znaczenie dla ludzkości ma honorowe oddawanie krwi, której rola w organizmie jest nie do przecenienia. Krew dostarcza tkankom tlen i wydala z organizmu dwutlenek węgla. Oprócz tego rozprowadza substancje odżywcze i hormony, odprowadza do narządów wydalniczych szkodliwe produkty przemiany materii oraz pełni funkcje obronne.

"Pomimo ogromnego postępu w medycynie i biotechnologii nie wynaleziono leku, który byłby w stanie zastąpić krew. Dlatego ona sama jest najlepszym lekiem - w przypadku ciężkich chorób, wypadków, klęsk żywiołowych czy katastrof. Jest niezbędna do przeprowadzenia wielu zabiegów i operacji. Na całym świecie miliony ludzi zawdzięcza swe życie tym, których nigdy nie spotkają na swojej drodze, a których cząstka płynie w ich żyłach" - zaznacza w materiałach prasowych szefowa PPOZ.

Lekarze podkreślają, że honorowe oddawanie krwi jest najbardziej humanitarnym czynem, bo dawcy kierują się bezinteresowną chęcią pomocy.

"To wzruszający gest świadczący o solidarności z chorymi i rannymi, czyli ze wszystkimi, którzy walczą o zdrowie i życie. A trzeba pamiętać, że kiedyś sami możemy potrzebować krwi. Zbliżają się wakacje. Ten piękny czas to niestety także okres wzmożonych urazów i wypadków. Nie pozwólmy, żeby komuś zabrakło krwi" - zaznaczają lekarze.