Lekkie myśliwce z Korei za 3 mld dolarów

Wartość zatwierdzonych w piątek umów wykonawczych na dostawy lekkich myśliwców FA-50 z Korei Południowej wyniesie ok. 3 mld dolarów - poinformował rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek.

W piątek w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie) wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak zatwierdził dwie umowy wykonawcze na dostawy samolotów szkolno-bojowych FA-50 produkcji Korea Aerospace Industries.

Wartość umów na 12 maszyn, które mają być dostarczone w przyszłym roku w obecnie dostępnej konfiguracji, to ok. 700 mln dolarów, za 36 maszyn w wariancie FA-50 PL, dostosowanych do wymagań polskich Sił Powietrznych - wyposażonych m.in. w radar AESA i zdolnych do tankowania w powietrzu - Polska ma zapłacić 2,3 mld dolarów - poinformował rzecznik AU.

Kolejne przewidywane umowy mają dotyczyć zakupu uzbrojenia, transferu technologii - tu rozmowy z KAI prowadzi Polska Grupa Zbrojeniowa - oraz doprowadzenia samolotów z pierwszej transzy do standardu FA-50 PL.