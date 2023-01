Leopardy są bardziej mobilne, mają lepszy system kierowania ogniem niż rosyjskie T-72

Leopard 2 to jeden z lepszych czołgów na świecie, wypadają lepiej na tle rosyjskich T-72 pod względem mobilności, podatności eksploatacyjnej, ergonomii pracy załogi czy pod kątem systemu kierowania ogniem - powiedział PAP Damian Ratka, redaktor Defence24.

Niemiecki rząd zapowiedział w środę dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard 2; w pierwszym etapie Niemcy chcą przekazać Ukrainie 14 czołgów Leopard typu 2A6 z zapasów Bundeswehry. Niemcy wydadzą też odpowiednie zezwolenia krajom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć czołgi Leopard 2 ze swoich zapasów na Ukrainę. Poinformował o tym w oświadczeniu rzecznik rządu Steffen Hebestreit.

Damian Ratka, redaktor Defence24 w rozmowie z PAP ocenił, że przekazanie Leopardów przyczyni się do znacznego wzmocnienia jednostek ukraińskiej armii, która - jego zdaniem - zyska "nowocześniejszy sprzęt pancerny niż do tej pory użytkowała". "To jest jeden z lepszych czołgów na świecie" - dodał.

Jak mówił, czołgi Leopard 2 charakteryzują się bardzo dobrą mobilnością, dysponują dużą siłą ognia, i wysoką podatnością eksploatacyjną, czyli są łatwe w utrzymaniu. Ponadto - w jego ocenie - mają one "potężne uzbrojenie główne, bardzo nowoczesny system kierowania ogniem, czy kamery termowizyjne", choć - jak wyjaśnił - wszystko zależy od konkretnej wersji tego sprzętu.

Redaktor Defence24 powiedział, że Leopardy wypadają lepiej na tle najczęściej używanych przez Rosjan w tej wojnie czołgów T-72, głównie w wersjach T-72B i T-72B3. "Generalnie są lepsze -jeżeli chodzi o takie cechy jak mobilność, podatność eksploatacyjna, ergonomia pracy załogi. Także jeżeli chodzi o system kierowania ogniem, czyli większe zaawansowanie, łatwiejsza obsługa, większa precyzja ognia i uzbrojenie" - ocenił. Zaznaczył przy tym, że w przypadku uzbrojenia często więcej zależy od stosowanej amunicji, niż "samej armaty".

Ratka zauważył, że obok Niemiec, również Portugalia zadeklarowała przekazanie Leopardów w wersji 2A6. Z kolei Szwecja wyraża gotowość dostarczenia Leopardów 2S (Strdisvagn 122), czyli "jednego z najnowocześniejszych wariantów". Hiszpania z kolei najprawdopodobniej przekaże czołgi w wersji 2A4. "To jest obecnie najstarsza użytkowana wersja, która pod względem opancerzenia ma dość duże problemy" - dodał.

Redaktor Defence24 zaznaczył, że nadal nie wiadomo jakie czołgi wyśle Polska, czy będą to starsze wozy typu A4, czy "zmodernizowane do standardu 2PL, czy być może 2A5". Nadmienił, że wersja 2A4 ma "całkowicie przestarzałe opancerzenie, które trzebaby wymienić lub wzmocnić dodatkowymi modułami".

Leopard 2 to czołg podstawowy produkowany przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Jego pierwsze wersje weszły na wyposażenie niemieckiego wojska w latach 1979-1980; od tej pory powstają kolejne wersje pojazdów. Obecnie Leopardy 2 używane są przez wiele państw Europy, w tym Niemcy, Polskę, Turcję, Hiszpanię, Grecję, Danię czy Norwegię, a także państwa spoza NATO - np. Szwecję, Finlandię, Austrię oraz Szwajcarię.