Leśnicy rozpoczynają prace na Bukowej Górze w Dąbrowie Górniczej

W najbliższych dniach rozpoczną się prace pielęgnacyjne lasu, odsłaniające stanowisko archeologiczne na Bukowej Górze w Dąbrowie Górniczej. Wiosną swoje badania wznowią w tym miejscu archeolodzy, wyjaśniający m.in. zagadkę odkrytych tam imponujących dolomitowych megalitów.

Bukowa Góra to wzniesienie o wysokości 366 m n.p.m., położone na południe od Podbuczyn - przysiółka dąbrowskiej dzielnicy Ujejsce. W ubiegłym roku na szczycie wzgórza archeolodzy odkryli m.in. krzemienie z epoki schyłkowego paleolitu i ciałopalny pochówek wstępnie datowany na wczesne średniowiecze.

Najwięcej emocji wzbudziły jednak liczne kamienie, uznane przynajmniej w części za postawione tam przez człowieka megality. "Kamienie o nietypowych kształtach i z niespotykanego w budowie góry materiału z pewnością nie są pochodzenia naturalnego i mogą świadczyć o działalności człowieka w tym miejscu kilka tysięcy lat temu" - informują leśnicy i archeolodzy. Wiek i przeznaczenie megalitów nie zostały dotąd ustalone.

Wiosną badania na Bukowej Górze zostaną wznowione, jednak wcześniej leśnicy muszą odpowiednio przygotować teren. Przedstawiciele Lasów Państwowych przyznają, że będzie to duże wyzwanie nie tylko przyrodnicze, ale także techniczne i logistyczne. Zakres rozpoczynających się niebawem prac uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w porozumieniu z Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, które prowadzi prace wykopaliskowe na szczycie góry.

"Zależy nam na tym, aby przekazać teren archeologom jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, a zatem nie później niż na początku kwietnia. Dlatego podzieliliśmy zadanie na dwa etapy. Pierwszy zaczynamy teraz, drugi jesienią tego roku. Uzgodniliśmy, że bez względu na to, w jakim miejscu prac będziemy i ile uda nam się zrobić, nie zakłóci to założonego na 2023 rok harmonogramu prac archeologów" - poinformował w środę nadleśniczy nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.

Leśnicy wraz z prowadzącym badania na Bukowej Górze archeologiem prof. Dariuszem Rozmusem i jego współpracownikami dokładnie określili, które drzewa należy usunąć, aby nie stanowiły zagrożenia podczas odsłaniania zabytków datowanych nawet na kilka tysięcy lat. Specjaliści wskazali newralgiczne miejsca oraz charakterystyczne punkty w terenie, których położenie, kształt i obrys mogą wskazywać, że pod ziemią są cenne historycznie artefakty i zabytki.

"Zadanie jest niezwykle trudne, bo teren znajdujący się w zainteresowaniu archeologów jest rozległy. Musimy odsłonić powierzchnię archeologiczną nie uszkadzając znajdujących się potencjalnie w ziemi konstrukcji. To wymaga nietuzinkowych działań, jak choćby kierowanie upadających koron drzew na zewnątrz kręgu zainteresowania archeologów" - wyjaśnił nadleśniczy z Siewierza.

Trudne zadanie czeka też operatorów maszyn, którzy mogą poruszać się przy zwożeniu drzew z Bukowej Góry wyłącznie po wyznaczonych trasach, ponieważ oprócz zabytków kultury i cywilizacji sprzed wielu tysięcy lat, są tam również skatalogowane i oznaczone stanowiska roślin chronionych. Usuniętych zostanie ok. 10 proc. rosnących w obrębie Bukowej Góry drzew, czyli 20-40 drzew na hektar. Średni wiek buków w tym miejscu to około 90 lat. Po raz kolejny las będzie wymagał prac o podobnej skali mniej więcej za dekadę.

Poprzednie prace pielęgnacyjne lasu w tym rejonie prowadzono w latach 2015-2016. "Cięcia pielęgnacyjne polegają na przerzedzaniu drzewostanu. Wycina się drzewa słabsze, nierokujące, które z braku pokarmu i dostępu do światła i tak by zamarły. Po prostu wyprzedzamy naturalne procesy o kilka lat. Dzięki temu pozostałe drzewa mają więcej miejsca i mogą szybciej rosnąć do rozmiarów, jakich oczekujemy w pomnikowym bukowym lesie, a jednocześnie pozwolą lepiej wyeksponować odkryte przez archeologów zabytki cywilizacji i kultury sięgającej czasów neolitu" - wyjaśnił Grzegorz Cekus.

Wstępne prace archeologiczne na Bukowej Górze podjęto latem 2021 roku. Późniejsze porozumienie leśników z konserwatorem zabytków znacznie przyspieszyło procedury i w czerwcu ub. roku można było zacząć wykopaliska na większą skalę. W kilka tygodni udało się odsłonić obszar megalitów, później zaś natrafiono m.in. na ślady średniowiecznych pochówków. Wstępnie oceniono też, że najstarsze ślady obecności człowieka na Bukowej Górze pochodzą sprzed ok. 11 tys. lat przed naszą erą - to tzw. rdzenie krzemienne wokół góry z epoki schyłkowego paleolitu; znaleziono też ślady z epoki neolitu. Z jakiego okresu pochodzą megality - dotąd nie ustalono.

Prace wykopaliskowe na Bukowej Górze prawdopodobnie potrwają jeszcze wiele lat. Leśnicy i samorządowcy z Dąbrowy Górniczej zapewniają, że docelowo teren z megalitami zostanie wyeksponowany i przystosowany do ruchu turystycznego.