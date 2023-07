Leśnicy zachęcają do odwiedzania Wysoczyzny Elbląskiej

Leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg dzięki współpracy z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, przygotowali dwie nowe tablice edukacyjne, które odkrywają przed turystami i lokalnymi mieszkańcami kolejne tajemnice lokalnych lasów.

"Zachęcamy do odwiedzania lasu i poznawania jego tajemnic. Tym razem przygotowaliśmy dwie tablice edukacyjne, które opowiadają o historii Wysoczyzny Elbląskiej"- przekazał PAP rzecznik nadleśnictwa Elbląg Jan Piotrowski.

Jedna tablica informuje o Kamieniu Cesarskim oraz innych ciekawych głazach, które można spotkać w lasach Nadleśnictwa Elbląg. Przy tej okazji leśnicy nieco odświeżyli także sam obelisk znajdujący się ok. 150 metrów w głąb lasu. Tablica jak i głaz znajdują się przy drodze pomiędzy miejscowością Łęcze, a Pagórki (po ok. 400 m za zjazdem do leśniczówki leśnictwa Górki).

Druga tablica opisuje historię grodziska znajdującego się w miejscowości Łęcze. Aby do niego dotrzeć, należy udać się z Łęcza czerwonym szlakiem Kopernikowskim w kierunku Suchacza. Po ok. 500 metrach przy szlaku jest tablica z informacjami.

Leśnicy zapraszają do odkrywania tajemnic lasów Nadleśnictwa Elbląg. Pomocna w tym jest aplikacja mobilna "Kraina Buka".(link do pobrania: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.kraina.buka)

Wysoczyzna Elbląska znajduje się w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Chroniąc naj­cenniej­sze wartości przyrodnicze i kultu­rowe utworzono Park Krajobrazowy "Wysoczyzny Elbląskiej". Obejmu­je on swym zasięgiem obszar bardzo urozmaicony i niezwykle ciekawy zarówno pod względem przyrodniczym, jak i historyczno-kultu­rowym. Krawędź Wysoczyzny pocięta jest licznymi wąwozami, którymi płyną malownicze stru­mienie. Bardzo bogata jest szata roślinna, ciekawostką jest występowanie na tym terenie gatunków górskich.

Naj­cenniej­sze fragmenty zbiorowisk leśnych chronione są w rezerwatach: "Bu­ki Wysoczyzny Elbląskiej", "Kadyński Las" oraz "Pióropusznikowy Jar". Występu­ją tu liczne zwierzęta. Przez teren Wysoczyzny przebiegają trasy przelotów wielu ptaków. Wysoczyzna Elbląska nie od dziś jest wielką atrakcją dla turystów. Do niewątpliwych atrakcji Wysoczyzny można zaliczyć domy podcieniowe w Łęczu, Kamionku Wielkim i Hucie Żuławskiej, dawną rezydencję w Kadynach, dwory i majątki ziemskie w Zajeździe, Pogórzu,Połoninach, Bielanach i w Elblągu. Na Wysoczyźnie znajdują się liczne wsie. Wsią o bardzo bogatej historii są Kadyny. Miejscowość z pałacem i parkiem oraz wspaniale urządzonym gospodarstwem - w tym stadniną koni - stała się ulubioną letnią rezydencją cesarza Niemiec Wilhelma II. Od zachodu i północy rozciąga się piękny widok na Zalew Wiślany i Mierzeję Wiślaną.

Leśnicy przypominają, że wybierając się do lasu dobrze jest ubrać odpowiednie obuwie, spodnie i bluzkę z długim rękawem, oraz mieć ze sobą wodę i naładowany telefon komórkowy. Nadleśnictwo Elbląg przygotowuje i porządkuje wszystkie szlaki turystyczne i miejsca wypoczynku oraz remontuje urządzenia turystyczne.