Leszczyna: proponujemy pakiet trzech ustaw, który ratuje polskie rodziny

Kiedy w państwie mamy do czynienia z galopującą inflacją odpowiedzialni politycy muszą reagować – powiedziała w czwartek w Bielsku-Białej wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna. Dodała, że jej formacja złożyła w Sejmie projekty ustaw, ratujące polskie rodziny.

Leszczyna w czwartek wieczorem uczestniczyła w regionalnym kongresie programowym PO "Sprawna budżetówka - bezpieczna Polska".

"Kiedy w państwie mamy do czynienia z galopującą inflacją, kiedy ceny w sklepach rosną właściwie z dnia na dzień, odpowiedzialni politycy muszą reagować. (...) Tak zachowuje się PO. Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie trzy ustawy. Dwie z nich mają charakter osłonowy, czyli są dedykowane tym wszystkim, dla których coraz wyższe ceny i coraz większa inflacja jest szczególnym problemem i odczuwają ją w sposób szczególnie dotkliwy. Trzecia ustawa dotyczy tego, czym od dawna powinien zająć się bank centralnym (...), czyli działaniem antyinflacyjnym" - przypomniała Izabela Leszczyna.

Jak mówiła wiceszefowa PO, pierwszy z projektów zakłada 20-proc. podwyżki w sferze budżetowej. "Nauczyciele, ratownicy, pracownicy instytucji kultury i wszyscy, którzy pracują w sferze publicznej, stanowią o jakości naszego państwa i są bardzo ważni, a są zapomniani przez obecną władzę" - stwierdziła.

Drugi projekt dotyczy wsparcia dla kredytobiorców. "Ci wszyscy, najczęściej młodzi ludzie, którzy zaciągnęli kredyt na swoje pierwsze mieszkanie zostali oszukani przez prezesa (NBP Adama) Glapińskiego. On przez półtora roku wmawiał im, że raty będą bardzo długo niskie, że do końca kadencji nie podniesie stóp procentowych i nie grozi nam inflacja. Ci ludzie uwierzyli prezesowi banku centralnego, zaciągnęli kredyt, a dzisiaj po zaledwie kilku miesiącach ich raty są o 80 procent wyższe niż w chwili zaciągania" - powiedziała Leszczyna.

Wiceprzewodnicząca PO powiedziała, że trzecia ustawa dotyczy emisji przez NBP obligacji oprocentowanych wysokością inflacji, by "uratować oszczędności Polaków". "Żeby nie leżały (oszczędności) na naszych kontach w banku, oprocentowane najwyżej 2 czy 3 procent. Po to, by ludzie nie stracili z czasem oszczędności swojego życia, bo zbierają na studia dziecka, nowy samochód, remont mieszkania, dziurę w dachu albo na czarną godzinę. Te obligacje ściągną pieniądze z rynku i będą działaniem prawdziwie antyinflacyjnym, bo zmniejszą popyt, który podnosi ceny" - wskazywała.

Leszczyna podkreśliła, że te propozycje PO to "pakiet ratujący polskie rodziny".

Poseł Mirosława Nykiel powiedziała, że śląski kongres regionalny, który obradował w Bielsku-Białej, poświęcony był w szczególności sytuacji pracowników sfery budżetowej oraz zapewnieniu sprawnego funkcjonowania usług publicznych. "Rządzący mieli szansę pamiętać o sferze budżetowej, bo przed wojną i pandemią była dobra koniunktura gospodarcza. Niestety, tak się nie stało. Gdy w gospodarce narodowej wzrosły płace o około 47 procent, w sferze budżetowej tylko o 27 procent. My złożyliśmy konkretne trzy projekty ustaw, by tę sytuację zmienić" - powiedziała.

Wojciech Saługa, przewodniczący PO w Śląskiem, który w poprzedniej kadencji był marszałkiem województwa, zwracał uwagę na wagę administracji. "Potrzeba nam sprawnego państwa. By ono było sprawne, potrzebni są sprawni urzędnicy, który zorganizują obronę cywilną, służbę zdrowia, pomoc medyczną i wiele innych rzeczy. Bez tych urzędników sprawnego państwa mieć nie będziemy. Żeby oni nie przechodzili do biznesu, tylko najlepsi pracowali w urzędach, musimy powstrzymać chęć zwalniania się. (…) Ci ludzie muszą być wynagradzani" - mówił.

Zdaniem prezydenta Bielska-Białej i wiceprzewodniczącego śląskich struktur PO Jarosława Klimaszewskiego, w trudnej sytuacji, w której znalazła się Polska i Europa, "odpowiedzialna partia nie może nie przygotowywać rozwiązań". "Nie można sobie wyobrazić lepszych rozwiązań niż takie, które są konsultowane z tymi, których one dotyczą. Dziś to ma miejsce" - powiedział i podkreślił, że w czasach kryzysu wszyscy powinni się jednoczyć. "My wyciągamy ręce i gotowe propozycje. (…) Mam nadzieje, że przyjęte one zostaną jako gest pokoju, a nie narzucanie własnych rozwiązań" - powiedział.

Regionalny kongres zgromadził w Bielsku-Białej kilkadziesiąt osób. Poseł Nykiel poinformowała, że są wśród nich m.in. nauczyciele, pracownicy służby zdrowia oraz kultury.