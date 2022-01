Lewica apeluje o poparcie projektu ustawy wprowadzającej obowiązek szczepień

Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek zaapelował do wszystkich sił politycznych o poparcie projektu ustawy wprowadzającej obowiązek szczepień. Zapowiedział też działania zmierzajcie do objęcia statusem funkcjonariusza publicznego farmaceutów i aptekarzy.

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że minionej doby potwierdzono 11 tys. 670 nowych zakażeń koronawirusem; zmarły 433 osoby z COVID-19, z czego ponad 320 to osoby niezaszczepione.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej we Wrocławiu wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek podkreślił, że od początku pandemii w Polsce zmarło już blisko 100 tys. osób. "To jest tak, jakby cały Wałbrzych, Legnica, czy dwie Świdnice nagle zniknęły z powierzchni ziemi. Tyle mamy dzisiaj ofiar, tyle mamy dzisiaj nieszczęścia" - mówił.

Jego zdaniem wszystkie dotychczasowe kroki i strategie podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zdają egzaminu. "Tak naprawdę mamy do czynienia z takim bezczynnym przyglądaniem się przez rządzących tym śmierciom, tym nieszczęściom, tym tragediom naszych najbliższych, naszych sąsiadów i naszych współpracowników" - powiedział Śmiszek.

W jego ocenie "rząd stał się dzisiaj zakładnikiem grupy antyszczepionkowców, którzy hamują jakiekolwiek odważne rozwiązania". "Rząd PiS abdykował, abdykował z jakiejkolwiek odważnej polityki czy strategii radzenia sobie z koronawirusem. Przyjął strategię chowania głowy w piasek i mówi: jakoś to będzie, może jakoś przetrwamy, a może ta pandemia sama minie, może się rozejdzie po kościach" - oświadczył Śmiszek.

"Tak naprawdę mamy do czynienia tylko z mówieniem o statystykach, mówieniem o tym, ile osób zmarło, a ile osób się zaraziło; a nie o tym, jakie kroki się podejmie" - podkreślał polityk. Zaznaczył, że dopiero na jutro w Sejmie zwołano wysłuchanie publiczne ustawy, która dawałaby pracodawcom możliwość sprawdzania statusu zaszczepienia wśród swoich pracowników.

Śmiszek przypomniał przy tym, że Lewica na początku grudnia złożyła projekt ustawy dotyczącej m.in. obowiązkowych szczepień i konieczności sprawdzania paszportów covidowych. "Dzisiaj wzywam wszystkie siły polityczne, zarówno opozycyjne, jak i te, które dzisiaj rządzą w Polsce: miejcie odwagę podjąć ważne decyzje i poprzeć projekt ustawy Lewicy o obowiązkowych szczepieniach (…) Czas na decyzje już się kończy. Od momentu, kiedy Lewica położyła tę ustawę na stole zmarło już 15 tys. osób, których życie - a przynajmniej części z nich - udałoby się uratować i ograniczyć falę tego nieszczęścia" - podkreślił.

"Szczepionki to jedno z najistotniejszych narzędzi ochrony zdrowia, a także życia. To jedne z najlepiej przebadanych i najbezpieczniejszych procedur medycznych na świecie" - podkreślił z kolei naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Jarosław Drobnik. Ocenił on, że obecnie stoimy przed największym wyzwaniem zdrowotnym przełomu XX i XXI wieku w wymiarze globalnym, jakim jest pandemia SARS-CoV-2.

Według niego szczepionki "udowodniły swoją skuteczność, ratując zdrowie i życie wielu ludziom, szczególnie naszym dzieciom, ale także nam, dorosłym". "Dlatego zachęcam do tego, żeby się szczepić, ale przede wszystkim także - żeby skończyć dyskusję na temat tego, czy szczepienia powinny być obowiązkowe, czy nie" - przekonywał lekarz.

"Ja oczywiście jako epidemiolog reprezentuję stanowisko, że taki obowiązek powinien istnieć, natomiast jestem w stanie też przyjąć do wiadomości, że takich obostrzeń czy zaleceń nie będzie w tym kraju; ale ta dyskusja musi się natychmiast skończyć" - mówił. Wyjaśnił, że jeżeli nie uda się upowszechnić szczepionek - a mamy bardzo niski jak na Europę poziom zaszczepienia, to natychmiast trzeba "uruchomić inne narzędzia, które będą chroniły zdrowie i życie".

W tym kontekście wymienił m.in. paszporty covidowe, maseczki i dystansowanie jako bezwzględny nakaz, czyli powrót do dyscypliny społecznej. "Uważam wręcz, że należy odejść od limitów w miejscach publicznych tylko po prostu sprawić, aby osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy mogli z tych miejsc publicznych korzystać" - powiedział.

Jak dodał, "każde rozwiązanie będzie dobre pod warunkiem, że będzie realnie wprowadzone". "Jesteśmy w sytuacji, w której jeszcze nie wyszliśmy z czwartej fali, a przed nami właściwie rozpoczynająca się już piąta fala wirusa, który stawi jeszcze większe wymagania. Wydawało się, że Delta będzie tym wariantem , który postawi przed nami bardzo duże wymagania w kontekście zakaźności, ale Omikron go przerasta o głowę" - zauważył.

Prof. Drobnik zwrócił też uwagę na występujące w sezonie grypowym zjawisko koinfekcji, czyli nakładania się koronawirusa z grypą. Jak wskazał, do tej pory to zjawisko nie występowało powszechnie, dlatego że w większym stopniu przestrzegana była dyscyplina społeczna. "W tej chwili te nawyki właściwie zanikły. Ludzie się także nie zaszczepili na grypę, chociaż są dostępne szczepionki i to za darmo. Efekt jest taki, że możemy mieć nakładające się infekcje, które istotnie pogorszą rokowania dla tych pacjentów. Dlatego musimy naprawdę zmierzyć się z tym problemem" - powiedział.

Podczas konferencji wiceszef klubu Lewicy poruszył też problem coraz częstszych ataków na punkty apteczne i na farmaceutów, którzy włączyli się w program powszechnych szczepień, czy egzekwują obowiązek noszenia maseczek. W związku z tym zapowiedział, że w trybie pilnym zwróci się do ministra spraw wewnętrznych i administracji o asygnowanie dodatkowych patroli policyjnych wokół tych punktów aptecznych, które prowadzą szczepienia.

"Z drugim wnioskiem zwrócę się do ministra zdrowia o podjęcia prac legislacyjnych dotyczących objęcia statusem funkcjonariusza publicznego farmaceutów i aptekarzy. Nie jest zrozumiałe, szczególnie w sytuacji walki z koronawirusem, że inne zawody medyczne, takie jak lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni tym statusem są objęci i bardzo słusznie, natomiast farmaceuci, aptekarze takim statusem się nie cieszą" - mówił.

Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej Marcin Repelewicz przypomniał, że do takich ataków doszło w ostatnim czasie m.in. w Bydgoszczy, Warszawie, a także w Zgorzelcu. "Dalsza eskalacja będzie na pewno prowadziła do problemów z wykonywaniem zawodu i zagwarantowaniem opieki i bezpieczeństwa lekowego pacjentom. Na tę chwilę aptekarze i farmaceuci czują się zagrożeni w swoich miejscach pracy, w związku z tym trzeba jak najszybciej podjąć kroki, aby temu przeciwdziałać" - apelował.