Lewica apeluje o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. agresji na Ukrainę

O zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. rosyjskiej agresji na Ukrainę zaapelowali w czwartek do prezydenta Andrzeja Dudy politycy Lewicy. Zapewnili o dobrej woli do współpracy, zastrzegli jednak, że muszą być dobrze poinformowani o sytuacji politycznej.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę trzeba zachować rozsądek i zimną krew. "Zawieszamy spory. Nie ma co się kłócić, w momencie, kiedy jest zagrożone życie ludzkie, kiedy życie traci wiele osób za polską granicą, na Ukrainie" - mówił Czarzasty.

Oświadczył, że Lewica jest do dyspozycji wszystkich sił w Polsce i "wszystkich poważnych polityków". "Ale żeby opozycja w sprawie wojny, w sprawach najważniejszych współpracowała, musimy być bardzo dokładnie informowana o sytuacji politycznej" - powiedział. "Nie ma żadnych spraw, które w tej chwili nie będą transparentne. Im większa transparentność w przekazie informacji, tym większy spokój i rozsądek wśród Polek i Polaków" - dodał.

Czarzasty mówiąc o możliwym napływie uchodźców do Polski zaapelował do rządu o przedstawienie informacji, jak Polska jest do tego przygotowana: czy są przygotowane miejsca noclegowe, szkoły, miejsca pracy. "Pomoc humanitarna to bardzo ważna rzecz w tej chwili" - oświadczył. Zadeklarował udostępnienie w razie potrzeby 300 siedzib Lewicy w całym kraju.

Zauważył też, że zawsze w czasie wojny ważne są pieniądze. "Apelujemy do rządu i wszystkich sił politycznych, żeby zrobić wszystko zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami demokracji i zgodnie z praworządnością, żeby 770 mld z UE zostały odblokowane i przyszły do Polski, bo na wojnie poza humanitaryzmem zawsze potrzebne są pieniądze" - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Zaapelował też o rozsądek i odpowiedzialność przy procedowaniu projektu ustawy o obronie ojczyzny, by nie trzeba było jej następnie nowelizować. "My jesteśmy za tym, żeby procedować ustawę o obronie ojczyźnie. Jesteśmy za tym, żeby ją przyjąć w drodze jak największego rozsądnego konsensusu, ale to 720 stron poważnego dokumentu" - mówił.

Poseł Lewicy Adrian Zandberg stwierdził, że Władimir Putin pokazał, że rozumie tylko język siły i w tym samym języku - języku ekonomicznej siły - cały demokratyczny świat musi odpowiedzieć na tę agresję. "Rosja musi zapłacić potężną cenę za naruszenie pokoju w Europie" - dodał.

Zandberg mówił o konieczności wprowadzenia twardych sankcji przeciwko agresorowi. "To oznacza natychmiastowe odłączenie Rosji od międzynarodowego systemu bankowego i finansowego. Ta kara musi być dotkliwa i musi zapewnić, że Rosja nie będzie mogła finansować agresji środkami uzyskiwanymi w Europie, w Stanach Zjednoczonych i innych krajach demokratycznych" - oświadczył.

Postulował też skończenie ulgowego traktowania rosyjskich oligarchów. Jego zdaniem ich majątek znajdujący się na terytorium UE powinien zostać skonfiskowany i przekazany na rzecz pomocy dla Ukrainy. "To samo powinno dotyczyć akcji rosyjskich przedsiębiorstw na terenie UE i wszelkich aktywów należących do rosyjskiej elity władzy" - dodał poseł Lewicy.

Apelował też o uwolnienie Ukrainy od ciężaru długu, który utrudnia jej stawianie czoła agresji. "Zwrócimy się w tej sprawie i do polskiego rządu, i do Komisji Europejskiej, do Europejskiego Banku Centralnego. To realne wsparcie, którego Europa musi udzielić Ukrainie" - powiedział Zandberg.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która - jego zdaniem - powinna działać w trybie ciągłym. "Lewica gwarantuje swoją dobrą wolę do współpracy i poszukiwanie takiej polityki, która będzie łączyła, a nie dzieliła" - zapewnił Gawkowski.

"Klasa polityczna w Polsce powinna zawiesić spory i z bieżącej polityki wyjąć kwestie bezpieczeństwa. Potrzebny jest mocny i stanowczy głos całej klasy politycznej: wolna i suwerenna Ukraina to wolna od wojny Europa i bezpieczna Polska" - oświadczył.

Posłanka Lewicy Magdalena Biejat mówiła o konieczności stworzenia warunków dla uchodźców z Ukrainy. "Potrzebujemy bardzo pilnie stworzyć przestrzeń, w której osoby, które do nas przyjdą i te, które już u nas są, miały godne warunki do pracy, żeby mogły tu utrzymać siebie i swoje rodziny, żeby nie musiały pracować na czarno" - mówiła.

"Potrzebujemy skończyć z funkcjonowaniem agencji pośrednictwa pracy, potrzebujemy skończyć z tymczasowymi wizami. Potrzebujemy stworzyć przestrzeń, w której osoby, które do nas przychodzą nie będą wykorzystywane przez nieuczciwych pracodawców, które będą dostawały pracę na podstawie umowy o prac, nigdy poniżej płacy minimalnej" - podkreśliła posłanka.