Lewica chce informacji premiera w Sejmie w związku z brakiem realizacji postanowień dotyczących KPO

Lewica składa w czwartek wniosek o uzupełnienie najbliższego posiedzenia Sejmu o informację premiera w związku z brakiem realizacji postanowień dotyczących KPO. Chcemy dowiedzieć się od premiera Mateusza Morawieckiego, jak jest naprawdę - mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

"Lewica składa dzisiaj wniosek do pani marszałkini Sejmu Elżbiety Witek w sprawie uzupełnienia najbliższego porządku posiedzenia Sejmu o informację Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego w związku brakiem realizacji postanowień dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, informację o stanie realizacji kamieni milowych, rozmów z KE oraz straconych prawdopodobnie środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy" - oświadczył Biedroń w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie. Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 11-13 stycznia.

Jak dodał, Polacy od kilkunastu miesięcy są świadkami "cyrku medialnego, który do niczego w tej sprawie dobrego nie doprowadził". "Cyrku, za którego cenę wszyscy płacimy każdego dnia przez to, że środki z KPO do dzisiaj do Polski nie trafiły" - powiedział Biedroń.

Przypomniał, że Lewica wspierała polski rząd w tym, żeby te środki do Polski trafiły. "Bo nam zależy na tych pieniądzach, bo wiemy, że te pieniądze to 20 proc. więcej inwestycji każdego roku w Polsce. To większe PKB Polski, to więcej pieniędzy na szpitale, na mieszkania, na służbę zdrowia, na wiele ważnych inwestycji, na które dzisiaj, szczególnie w czasie kryzysu, wszyscy liczymy" - zaznaczył polityk Lewicy.

Pytał, co robi polski rząd w tym czasie. "Wszyscy widzimy tańce, hulanki, swawole. Tak wygląda dzisiaj podejście do tej sprawy. Rząd rozmawia z rządem i wychodzi z tego kompletny nierząd" - stwierdził europoseł.

"Pamiętamy, że ambicją każdego premiera, czy to prawicowego, czy to lewicowego, było, żeby jak najwięcej tej kasy z Brukseli przywieźć. To jest pierwszy rząd w historii Polski kompletnych nieudaczników, który tych pieniędzy nie dowiózł" - podkreślił Biedroń.

Dlatego - jak dodał - "jako Lewica - formacja odpowiedzialna, formacja propaństwowa, która walczyła o te środki zarówno w Brukseli, jak i tutaj, w Polsce składamy ten wniosek, żeby dowiedzieć się od pana premiera Morawieckiego, który powinien być zorientowany w tej sytuacji, jak jest naprawdę" - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

KE na początku czerwca ub. roku zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. Komisja zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

13 grudnia ub.r.; posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt zmian w ustawie o SN, który według jego autorów ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Projekt jest krytykowany m.in. przez Solidarną Polskę.

Zgodnie z projektem, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także sposób badania bezstronności sędziego.

Dwa dni po złożeniu projektu zmian w ustawie o SN prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować. Zaapelował jednocześnie o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem.

W czwartek prezydent Duda powiedział, że gdy projekt ten zostanie wypracowany w Sejmie i trafi do niego, to będzie go analizował i podejmował decyzje, kierując się kryteriami zgodności z konstytucją. Dodał, że ogromnie zależy mu na osiągnieciu kompromisu z Brukselą. "Żałuję, że ta szansa, która była w lutym i którą wtedy na talerzu podałem na polską scenę polityczną także rządowi, nie została wykorzystana" - dodał.

Projektem zmian w ustawie o SN Sejm miał zająć się jeszcze w grudniu ub.r., ale został on zdjęty z porządku obrad. Zapowiedziano jego konsultacje i prace nad projektem dwóch zespołów legislacyjnych: prezydenckiego oraz rządowego.

Negatywnie o założeniach projektu wypowiedział się minister sprawiedliwość Zbigniew Ziobro. Oświadczył, że resort sprawiedliwości i Solidarna Polska nie zaakceptują projektu o SN w przedłożonej przez PiS formie. Jego zdaniem, proponowane przepisy naruszają konstytucję w wielu miejscach i ingerują głęboko w polską suwerenność.