Lewica chce informacji szefa MON nt. ustaleń ze szczytu NATO

Zwracamy się do marszałek Sejmu, aby jeszcze na bieżącym posiedzeniu Sejmu, szef MON Mariusz Błaszczak przedstawił informację o ustaleniach ze szczytu NATO w Wilnie - przekazał we wtorek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Dodał, że na czwartek prezydent zwołał RBN.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział na konferencji w Sejmie, że informacje, które płyną z Wilna - gdzie rozpoczął się szczyt NATO - będą miały pozytywy wpływ na Polskę i na sam Sojusz. Wymieniał w tym kontekście m.in. zwiększające się szanse na członkostwo Szwecji w NATO.

"Ale jest też informacja z Polski o tym, że już w czwartek odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To dobrze, że prezydent zapowiada RBN, na której porozmawiamy o tym, co i jakie ustalenia dot. NATO, przyszłości i drogi dojścia Ukrainy i wsparcia NATO dla Ukrainy" - powiedział Gawkowski.

Zaznaczył, że posiedzenie RBN jest niejawne i dlatego na posiedzeniu Sejmu powinna odbyć się debata z informacją szefa MON o ustaleniach ze szczytu NATO. "Zwracamy się do marszałek Sejmu, składamy odpowiednie dokumenty o to, aby jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, minister Mariusz Błaszczak przedstawił informację o ustaleniach ze szczytu, o wsparciu (dla Ukrainy), o drodze dojścia Ukrainy do NATO" - powiedział Gawkowski.

Rozpoczęte we wtorek, trzydniowe posiedzenie Sejmu, potrwa do czwartku.