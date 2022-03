Lewica chce m.in. rozszerzenia zapisów specustawy o członków rodziny uchodźcy z obywatelstwem innym niż ukraińskie

Rozszerzenie zapisów o członków rodziny z obywatelstwem innym niż ukraińskie, umożliwienie uchodźcom prowadzenia działalności gospodarczej, ustalenie szybkiej ścieżki wydawania orzeczeń o niepełnosprawności - takie rozwiązania będzie proponować Lewica do projektu specustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy.

W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, ustawa ma za zadanie przede wszystkim zaproponować przybyłym do Polski uchodźcom "coś w rodzaju namiastki normalnego życia". Zapowiedział, że specustawa zagwarantuje wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy (40 złotych na dzień, czyli około 1 200 zł miesięcznie) i że będzie ono wypłacane przez dwa miesiące. Ogłosił, że obywatele Ukrainy otrzymają nr PESEL, a ich pobyt będzie legalny przez 18 miesięcy; ten okres będzie można wydłużyć do 3 lat.

Także w poniedziałek odbyło się spotkanie konsultacyjne organizowane przez Lewicę w sprawie specustawy dotyczącej uchodźców; oprócz polityków Lewicy wzięli w nim udział eksperci i związkowcy.

Dyrektor biura legislacyjnego Lewicy Dariusz Standerski powiedział PAP, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkretnych poprawek Lewicy do projektu.

"Będziemy proponować rozszerzenie pomocy w ustawie, dlatego, że obecnie dotyczy ona tylko obywateli Ukrainy. My będziemy proponowali na posiedzenie komisji, by objąć pomocą nieposiadających ukraińskiego obywatelstwa członków rodziny obywateli Ukrainy lub osób bliskich. To jest jeszcze kwestią do dyskusji. Aby to doprecyzować, będziemy prosić o dane, ile jest takich osób" - zapowiedział.

Druga sprawa - powiedział - dotyczy umożliwienia uchodźcom prowadzenia działalności gospodarczej. "Dotychczas była mowa o pozwoleniu na pracę, tymczasem należy umożliwić wykonywanie działalności gospodarczej uciekającym przed wojną rzemieślnikom czy przedsiębiorcom" - zaznaczył Standerski.

Kolejna propozycja Lewicy do projektu specustawy dotyczy umożliwienia uchodźcom skorzystania z szybkiej ścieżki wydawania orzeczeń o niepełnosprawności. Standerski zauważył, że część uchodźców nie miała możliwości, by zabrać z Ukrainy takie zaświadczenie. Dodał, że kłopotliwa może być także kwestia weryfikacji i honorowania orzeczeń obowiązujących na Ukrainie.

Inna kwestia, na którą zwróciła uwagę Lewica, dotyczy zapewnienia uchodźcom przetłumaczonych na język ukraiński formularzy.

Lewica, jak poinformował, chce też zaproponować rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia, a wśród nich rozważa rozszerzenie programu badań Profilaktyka 40 plus o uchodźców z Ukrainy.

Na konferencji po spotkaniu z ekspertami szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski podkreślał z kolei, że przyjęty w poniedziałek przez rząd projekt jest niezmiernie potrzebny, a jego klub gwarantuje, że będzie nad nim pracować możliwie szybko.

Inny z polityków Lewicy Adrian Zandberg wyraził wdzięczność wszystkim Polakom, którzy zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Podkreślił, że teraz przyszedł czas na to, by "pałeczkę" w tej sprawie przejęło państwo, udzielając uciekającym przed konfliktem osobom realnego wsparcia. Wyraził zadowolenie z tego, że ustawa trafia szybko do parlamentu. Polityk stwierdził, że wobec szybkiego tempa prac ustawa "nie będzie doskonała" i będzie wymagała poprawek. Zadeklarował w imieniu Lewicy pomoc w tym zakresie.

"Będziemy proponowali konkretne rozwiązania, które poprawią sytuację uchodźców" - zapowiedział. Podkreślił, że część z nich dotyczy rodzin, z których część członków ma obywatelstwo Ukrainy, a część nie. Przekazał, że do polityków Lewicy i ekspertów dochodzą sygnały, że takich sytuacji jest sporo. Wyraził zaniepokojenie, że taki stan prawny może powodować pewne utrudnienia, którym - jak zaznaczył - należy w miarę możliwości zapobiec.

Zandberg ocenił, że Polskę i Polaków czeka wielkie wzywanie związane z napływem uchodźców; wyraził przekonanie, że "działając wspólnie, ponad podziałami jesteśmy w stanie tej sytuacji sprostać".

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) zapewniła, że posłowie jej klubu "z ogromną przychylnością" przyjmują projekt i będą pracować nad jego ulepszaniem.