Lewica chce skrócić czas pracy, zachowując obecne wynagrodzenia

W trakcie poniedziałkowej debaty wyborczej TVP posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus stwierdziła, że jej ugrupowanie opowiada się za skróceniem czasu pracy do 35 godzin w tygodniu przy takim samym wynagrodzeniu, jak obecnie.

"Polacy potrzebują trochę oddechu. Dlatego chcemy skrócić czas pracy"

- Chcemy skrócić czas pracy do 35 godzin tygodniowo, przy takim samym wynagrodzeniu, jak obecnie; chcemy też, aby za zwolnienie lekarskie przysługiwało 100 procent wynagrodzenia - mówiła 9 października podczas debaty wyborczej TVP posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Scheuring-Wielgus, w odpowiedzi na pytanie dotyczące bezrobocia, podkreśliła, że "Polska jest krajem, który najciężej pracuje w Europie", a Lewica chce, aby było to "nowoczesne państwo dobrobytu, w którym jest czas na rodzinę, na pracę, ale również na czas wolny".

- Polacy po prostu potrzebują trochę oddechu. Dlatego chcemy skrócić czas pracy. Chcemy, żeby on był 35-godzinny tygodniowo, ale uwaga, z takim samym wynagrodzeniem - oświadczyła.

Jak zaznaczyła, Lewica nie chce też "karać" za tzw. chorobowe. - Chcemy, żebyście, jak zachorujecie, dostali 100 procent wynagrodzenia i - uwaga - nawet wtedy, drogie mamy, kiedy bierzecie sobie zwolnienie na chore dziecko" - powiedziała.

Scheuring-Wielgus oceniła też, że obecnie zawody takie, jak nauczyciele i pielęgniarki, nie są dobrze opłacane. - Proponujemy minimum 25 procent podwyżki dla wszystkich zawodów w budżetówce - zadeklarowała.

Scheuring-Wielgus: Lewica to ekipa ludzi do zadań specjalnych

Scheuring-Wielgus podkreśliła, że Lewica to ekipa ludzi do zadań specjalnych. - Daliśmy Polsce Konstytucję, członkostwo w Unii Europejskiej i członkostwo w NATO. Przed nami kolejne mocne zadanie. Jeśli chcecie, by kobiety w Polsce same decydowały o sobie w każdej sprawie, głosujcie na Lewicę - powiedziała posłanka Lewicy.

Jak mówiła, jeśli Polacy chcą, by mieszkania były budowane dla milionów, a nie dla milionerów, by ksiądz płacił takie same podatki, jak jego parafianie, by polityka była wolna od kłótni, a Polska była dla wszystkich i wszyscy czuli się w niej dobrze, to powinni, jej zdaniem, głosować na Lewicę.