Lewica chce zabezpieczyć lasy przed wycinką

Odnosząc się do ekologicznego "Manifestu 100 dni" Lewica zaprezentowała swoje postulaty dotyczące ochrony środowiska. Wśród zobowiązań, których chce się podjąć Lewica znalazły się również te dotyczące ograniczenia wycinki lasów.

"Manifest 100 dni" to wystosowany przez ponad 80 organizacji klimatycznych, ekologicznych i społecznych apel do komitetów wyborczych o złożenie deklaracji, że w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy podejmą 16 kluczowych dla ochrony środowiska i klimatu decyzji, w tym rozpoczną prace nad przyjęciem ustawy o ochronie klimatu.

Poniedziałkowy mityng Lewicy z udziałem przewodniczącego partii Włodzimierza Czarzastego i posłanki Anity Sowińskiej został zorganizowany w miejscu wycinki w Puszczy Bolimowskiej.

Przedstawiciele Lewicy zarzucali rządowi, że nie chroni drzew w odpowiedni sposób, jeśli do wycinki dochodzi nawet na terenie parku krajobrazowego.

- Jest to dowód na to, że park krajobrazowy nie jest żadną formą ochrony. W Polsce tylko parki narodowe i rezerwaty przyrody są prawnie chronione, ale one stanowią jedynie 1 procent powierzchni Polski - zaznaczyli politycy reprezentujący Lewicę.

Z krytyką Lewicy spotkała się działalność Lasów Państwowych, Politycy stwierdzili, że znajdują się one poza społeczną kontrolą. Zwrócili też uwagę, że w 2022 roku zarobiły 15 mld złotych tj. o połowę więcej niż w roku 2021.

Politycy Lewicy apelują o utworzenie lasów obywatelskich, które będą składały się na 6 proc. całej powierzchni Polski oraz 20 proc. wszystkich lasów. Na ich bazie powstałyby nowe parki narodowe, np. Park Puszczy Pilickiej. - Chcemy, aby takie regiony rozwijały się turystycznie i sportowo, aby okoliczni mieszkańcy również na tym korzystali - oznajmiła posłanka Anita Sowińska.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę