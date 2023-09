Lewica: "​Chcemy dać kobietom państwo, które otoczy je troską"

W sobotę w Gdańsku podczas konwencji KW Nowej Lewicy kandydatki do parlamentu przekonywały, że walczą o kobiety ramię w ramię z kobietami.

W Gdańsku odbyła się konwencja KW Nowej Lewicy pod hasłem "Siła Kobiet". O programie dla kobiet w trakcie wydarzenia mówiły między innymi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Magdalena Biejat, Anna Górska, Anna Maria Żukowska oraz Joanna Scheuring-Wielgus.

- Walczymy o legalną aborcję, walczymy o wolność wyboru. Walczymy o wolność, którą prawica odebrała nam dawno, dawno temu. Zgniły kompromis aborcyjny był oczywiście zły, ale to co zrobił PiS z Konfederacją i Przyłębską, to prawdziwe barbarzyństwo. - przekonywała posłanka Katarzyna Kotula i dodała, że to polityczne decyzje posłów Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przy pomocy posłów Konfederacji sprawiły, że wiele kobiet w polskich szpitalach straciło życie.

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oznajmiła, że "państwo pod rządami PiS zawiodło kobiety".

- Chcę dzisiaj powiedzieć z całą mocą, tutaj w Gdańsku. Lewica was nie zawiedzie. Wzmocnimy Państwową Inspekcję Pracy, zwiększymy ochronę kobiet na urlopach macierzyńskich, zapewnimy sto procent wynagrodzenia matkom, które opiekują się swoimi chorymi dziećmi, a dla zdrowych maluchów zapewnimy lepszy dostęp do przyzakładowych żłobków. W tych żłobkach pracują wychowawczynie. Tym wychowawczyniom, tak jak całej sferze opiekuńczej, całej sferze budżetowej, czyli głównie kobietom, zapewnimy godne wynagrodzenia. Bo ani praca kobiet, ani łączenie pracy z macierzyństwem to nie może być heroiczna walka. To jest robota, którą musi wykonać państwo. Lewica tę robotę po prostu wykona - mówiła.