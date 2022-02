Lewica domaga się informacji premiera, czy "służby specjalne brały udział w zorganizowanym ataku na NIK"

Domagamy się od premiera, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu złożył prawdziwą i czytelną informację, czy jakiekolwiek służby specjalne brały udział w zorganizowanym ataku na Najwyższą Izbę Kontroli - mówił w poniedziałek w Sejmie przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W poniedziałek odbyła się konferencja Najwyższej Izby Kontroli dotycząca ataków informatycznych na urządzenia wykorzystywane przez kontrolerów. W konferencji wziął udział "anonimowy ekspert zewnętrzny NIK". Pytany, czy przedstawiciele NIK mogą powiedzieć wprost, że urządzenia NIK były atakowane przez Pegasusa, odparł: "Na chwilę obecną nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza. Dane do tej pory zebrane wskazują na anomalie, których hipotezą roboczą jest użycie tego typu oprogramowania".

Z kolei kierownik wydziału bezpieczeństwa NIK Grzegorz Marczak przedstawił zestawienie zdarzeń, które miały miejsce w infrastrukturze urządzeń mobilnych w NIK. "Są to wybrane zdarzenia prowadzące do zewnętrznych serwerów z zawartością potencjalnie niebezpieczną. Jest to 7300 zdarzeń w okresie od 23 marca 2020 roku do 23 stycznia 2022 roku na 545 urządzeniach mobilnych pracowników NIK" - poinformował.

Do tych informacji odnieśli się na konferencji politycy Lewicy. "Jeżeli w stosunku do Najwyższej Izby Kontroli podejmuje się działania operacyjne, które - jak wszystko na to wskazuje - miały charakter systemowy i zaplanowany, to jest to złamanie konstytucji i prowadzenie nielegalnej polityki w stosunku do instytucji, która ma sprawdzać władze" - mówił przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

"Polskie państwo zachorowało na chorobę inwigilacji" - argumentował. "Polska dzisiaj, pod rządami (Mariusza) Kamińskiego, szefa i koordynatora służb specjalnych, to państwo szukania haków" - mówił. Dodał, że "pierwszym hakmistrzem jest minister Kamiński, to on w sposób zorganizowany realizuje politykę ich szukania." W jego opinii, "polskie służby mają wzbudzić lęk wśród kontrolerów NIK-u, żeby nie podejmowali działań, które mogłyby skompromitować rząd." "Prawo i Sprawiedliwość działa od dłuższego czasu jak zorganizowana grupa przestępcza, szukająca haków i wykorzystująca inwigilację do obciążenia i zastraszenia przeciwników politycznych" - przekonywał.

"Domagamy się od premiera, który przez NIK ma być kontrolowany, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu złożył informację - prawdziwą i czytelną - czy jakiekolwiek służby specjalne brały udział w zorganizowanym ataku na Najwyższą Izbę Kontroli" - mówił. "Czy ten zorganizowany atak miał na celu osłabienie zdolności kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i czy polskie służby podejmowały działania zgodne z prawem" - pytał Gawkowski.

"Chcemy spotkać się w najbliższym czasie z panem prezesem Banasiem i porozmawiać o tym, które służby dokonywały inwigilacji pana prezesa i NIK" - mówił poseł Wiesław Szczepański. Dodał, że po tej rozmowie Lewica podejmie decyzję o zwołaniu posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, aby usłyszeć na komisji wyjaśnienia. "W ciągu najbliższych paru dni być może przedłożymy projekt ustawy dający NIK prawo quasi-prokuratora, czyli od razu kierować wnioski po kontroli w tym m.in. organów państwowych bezpośrednio do sądu" - poinformował Szczepański.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w rozmowie z PAP ocenił, że poniedziałkowa konferencja NIK "obfitowała w różnego rodzaju stwierdzenia, które w sposób ewidentny nie mają żadnych merytorycznych podstaw faktycznych".

"Już w piątek wskazywaliśmy, że te doniesienia dotyczące masowej inwigilacji pracowników NIK są nieprawdziwe. Dziś widać wyraźnie, że NIK nie dysponuje żadnymi dowodami wskazującymi, że te oskarżenia, które były już formułowane przez część mediów i polityków, są uzasadnione. Nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, żeby polskie służby specjalne czy policyjne prowadziły jakiekolwiek nielegalne działania wobec pracowników NIK. Takie doniesienia są nieprawdziwe" - powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Do konferencji NIK odniósł się na Twitterze wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. "Czy ktoś z dziennikarzy, którzy od piątku nakręcali #fakenews nt. rzekomych ataków Pegasusem na NIK napisał dziś coś w rodzaju +przepraszam+, +pomyliłem się+, +zbyt łatwo uwierzyłem…+?" - napisał. "Błędy się zdarzają; dziennikarska rzetelność nakazywałaby sprostować…zwłaszcza, że już w piątek eksperci wskazywali na poważne wątpliwości - i już wtedy część dziennikarzy (niestety niewielka), również z mediów bardzo krytycznych wobec rządu, słusznie wskazywała że warto zachować dużą ostrożność z dawaniem wiary w sensacje z NIK" - dodał Jabłoński.

Przypadki nielegalnej inwigilacji bada od połowy stycznia senacka komisja nadzwyczajna, która nie ma uprawnień śledczych. Została powołana po opublikowaniu ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto pracowni Citizen Lab. Według Citizen Lab za pomocą izraelskiego oprogramowania Pegasus mieli być śledzeni mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Agencja Associated Press poinformowała, że według Citizen Lab mieli być szpiegowani przy użyciu programu Pegasus także lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert - współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, byłym szefie CBA Mariuszu Kamińskim.