Lewica: Glapiński musi odejść

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński musi odejść - powiedział w czwartek przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Zapowiedział też złożenie projektu ustawy dotyczącego zamrożeniu WIBOR-u.

W czwartek w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wyborem prezesa NBP. Kandydatem zgłoszonym przez prezydenta jest obecny szef prezes NBP Adam Glapiński.

Posłowie Lewicy podczas czwartkowej konferencji prasowej zapowiedzieli, że zagłosują przeciwko reelekcji Glapińskiego. "Dzisiaj prezesem Narodowego Banku Polskiego powinien być człowiek, który nie działa +na pilota+ Jarosława Kaczyńskiego" - podkreślił poseł Tomasz Trela.

Gawkowski ocenił, że obecny prezes NPB działa na niekorzyść polskiej gospodarki. Poseł zarzucił Glapińskiemu, że jest "funkcjonariuszem politycznym". "Wczorajsza wizyta Adama Glapińskiego w siedzibie PiSu to oznaka braku niezależności, to oznaka podporządkowania i wytyczania polityki monetarnej państwa zgodnie z zapotrzebowaniem partii, która go desygnowała" - powiedział.

Trela zwrócił uwagę na wzrost rat kredytów mieszkaniowych w związku z podwyżkami stóp procentowych. "Ten kto w ubiegłym roku wziął kredyt hipoteczny na pół miliona zł i płacił ratę 2000 zł teraz, po sześciu miesiącach, będzie musiał zapłacić ponad 4000 zł więcej" - podkreślił.

Posłanka Daria Gosek-Popiołek podkreśliła, że Lewica proponuje konkretne rozwiązania: zamrożenie WIBORu oraz zasilenie funduszu wsparcia kredytobiorców.

Projekt ustawy, który Lewica składa w Sejmie zakłada zamrożenie oprocentowania kredytów ze zmienną stopą oprocentowania na poziomie z 1 grudnia 2019 r., czyli z momentu, gdy WIBOR 6M wynosił 1,79 proc.

"Projekt ustawy o tymczasowym sposobie ustalania stopy oprocentowania w umowach o kredyt hipoteczny ze zmienną stopą oprocentowania rozszerza zakres wsparcia kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a także zwiększa partycypację banków w finansowaniu tej pomocy" - czytamy na stronie ugrupowania. Z rozwiązań zaproponowanych przez Lewicę będą mogli skorzystać kredytobiorcy, którzy spłacają raty kredytów mieszkaniowych za pierwsze mieszkanie.