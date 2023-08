Lewica: głębsza integracja z Unią Europejską ochroni Polskę

Wanda Nowicka, posłanka Lewicy, brała udział w debacie WNP.PL poświęconej integracji Polski z Unią Europejską.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o politycznym zamieszaniu, jakie wywołał polski rząd, negując ustalenia pakietu Fit for 55 oraz konsekwencji przyjęcia euro.

- Zjednoczona Prawica myli interes partyjny z interesem Polek i Polaków - mówiła w czasie debaty Wanda Nowicka z Lewicy.

Oprócz niej w dyskusji uczestniczyli: Anna Bryłka z Konfederacji, Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Poncyliusz z Platformy Obywatelskiej oraz Maciej Żywno z Polski 2050.

- Zjednoczona Prawica myli interes partyjny z interesem Polek i Polaków. Próbuje nam wmówić, że polityka rządu to polityka na rzecz społeczeństwa. Oni ignorują całkowicie kwestie ekologii, nie dostrzegają zagrożeń związanych z tą sferą. Polityka nicnierobienia i krzyczenie w kraju nie działa na rzecz ludzi - komentuje Wanda Nowicka plany szefowej resortu klimatu zaskarżenia do TSUE ustaleń unijnego pakietu Fit for 55.

W dalszej części debaty politycy rozmawiali o ciągłych problemach z wypłatą pieniędzy z KPO oraz o opóźnieniach w realizacji programów unijnych w Polsce.

- Pieniądze z KPO są nam bardzo potrzebne, żeby realizować ważne dla kraju cele, na które normalnie nas nie stać. PiS robi obecnie wszystko, żebyśmy tych pieniędzy nie otrzymali. Oni położyli już na nie „lachę” - przekonuje posłanka Lewicy.

Gości przedwyborczego programu pytaliśmy też o siłę strefy euro i o to, w jaki sposób podnosić konkurencyjności polskiej gospodarki.

Czy przyjęcie wspólnej waluty jest dobrym rozwiązaniem w obecnych, trudnych gospodarczo czasach?

- My musimy wejść do strefy euro, pytanie tylko - kiedy. Teraz nie jest na to dobry moment, bo nie spełniamy wymaganych do tego kryteriów. Musi ustabilizować się nasza sytuacja ekonomiczna, a nic nie wskazuje, by tak się stało - ocenia Wanda Nowicka

- Bycie częścią strefy euro pogłębiłoby naszą integrację z Unią Europejską. A to – w moim przekonaniu – jest bardzo istotne - dodaje posłanka.