Lewica i europejscy socjaliści przedstawią w sobotę propozycje dotyczące praworządności; liderzy podpiszą "Deklarację na rzecz Europy praworządnej". Według wiceszefa klubu Lewicy Krzysztofa Śmiszka, wówczas jego formacja zapowie rozliczenie siedmiu lat rządów PiS ws. praworządności.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W sobotę w Warszawie odbędzie się kongres Partii Europejskich Socjalistów "Prawo. Europa. Sprawiedliwość. Wartości europejskie i jak ich bronić: czy praworządność jest nadal podstawowym standardem UE?"

Krzysztof Śmiszek podkreśla w rozmowie z PAP, że Lewica będzie podkreślać, że "bez naprawy praworządności nie będzie mowy o naprawie państwa po PiS".

"Przedstawimy na kongresie lewicową wizję praworządności, więc nie tylko będzie to potwierdzenie słuszności wszystkich postulatów, o których demokratyczna opozycja mówi od lat, czyli przywrócenie szacunku do instytucji, przywrócenie funkcjonowania instytucji konstytucyjnych, ale także pokazanie, że praworządności to także wzmocniona relacja między sądami a obywatelem" - powiedział PAP poseł. "Zapowiemy także naszą wizję funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w ujęciu socjaldemokratycznym" - dodał Śmiszek.

"Zapowiemy też rozliczenie PiS-u z ostatnich siedmiu lat, kiedy naruszał podstawowe zasady państwa prawa" - wylicza poseł Lewicy. "Przedstawimy zarys naszego pomysłu i naszej wizji, jak spowodować, żeby po wygranych przez opozycję wyborach te zapowiedzi, które od lat formułuje opozycja, także Lewica, nie stały się pustym słowem i aby te słowa o rozliczeniu i wskazaniu winnych zamieniły się w ciało" - podkreślił.

Podczas kongresu zostaną omówione takie m.in. zagadnienia: jakie są najskuteczniejsze instrumenty prawne i polityczne zabezpieczenia skuteczności rządów prawa, jaka jest rola europejskiej lewicy w umacnianiu rozumienia rządów prawa, jak zachęcić i zaangażować obywateli UE w obronę idei państwa prawa.

Wydarzenie zakończy się podpisaniem "Deklaracji na rzecz Europy praworządnej" przez liderów polskiej i europejskiej Lewicy.

Podczas kongresu głos zabierać będą m.in. były premier i były minister sprawiedliwości Włodzimierz Cimoszewicz, były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Danuta Waniek, szefowa kancelarii byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, szef Europejskiej Partii Socjalistycznej, były premier Bułgarii Sergej Staniszew, były szef MSZ Czech Tomas Petricek, liderzy Lewicy Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg, a także posłowie i posłanki zajmujące się wymiarem sprawiedliwości m.in. Krzysztof Śmiszek i Anna-Maria Żukowska.