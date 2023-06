Lewica i PSL w sprawie relokacji migrantów w UE: rząd jest nieskuteczny

Dlaczego nie zablokowaliście mechanizmu automatycznej relokacji migrantów, dlaczego nie ma pieniędzy na Ukraińców w Polsce, niczego nie załatwiliście, jesteście w tej sprawie nieskuteczni - mówili pod adresem przedstawicieli rządu podczas debaty w Sejmie nt. migracji w UE reprezentanci Lewicy i PSL.

W czwartek w Sejmie odbywa się debata nad projektem uchwały, autorstwa PiS, w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów.

"Ta uchwała ma tylko wymiar symboliczny, a nie realny. To jest tylko gest. Kto robi gesty? Gesty robi ktoś, kto jest słaby, nie poradził sobie i nie dziwię się, że to premier Mateusz Morawiecki nie przedstawia tutaj stanowiska rządu, bo rząd zawalił" - ocenił Maciej Gdula (Lewica).

Zwracając się do polityków PiS powiedział: "mówicie, że to jest takie straszne prawo ten mechanizm relokacyjny, że godzi w suwerenność i nie byliście w stanie żadnego z tych 25 krajów, oprócz Węgier, przekonać, żeby poparł polskie stanowisko". "To jest dowód tego, że rząd sobie nie poradził" - stwierdził Gdula.

"Bardzo byśmy chcieli, żeby Polska dostała pieniądze na pomoc Ukraińcom. Dlaczego rząd nie był w stanie załatwić pieniędzy na Ukraińców, dlaczego tych pieniędzy nie ma? Nie byliście się w stanie dogadać nawet z Niemcami, którzy byliby największymi beneficjentami tego systemu" - zaznaczał poseł Lewicy.

Gdula przyznał, że zgadza się z rządem, iż mechanizm relokacji nie będzie skuteczny. "Dlatego nie jesteśmy też wielkimi orędownikami tego systemu, ludzie będą się swobodnie przemieszczać po Europie niezależnie od tego, do jakiego kraju zostaną przypisani" - powiedział.

"Chciałem wam podziękować, że otworzyliście szeroko drzwi dla migracji w Polsce. Sprawiliście, że Polska jest znowu wielokulturowa, są tu Ukraińcy, Białorusini, ale także Hindusi, Pakistańczycy, ludzie z Indonezji, Gruzji. Legalnie. Dlatego nikt nie kupi tej waszej opowieści, że dzieje się straszliwa krzywda Polsce" - powiedział Gdula.

Także lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że "oczekujemy za tą pomoc dla Ukraińców w Polsce wsparcia finansowego - dla polskich przedsiębiorców, samorządowców, organizacji pozarządowych". "Tak, te środki nam się należą" - podkreślił.

"Dlaczego ich nie pozyskaliście do tej pory, dlaczego nie wystąpiliście, dlaczego jesteście nieskuteczni?" - pytał lider PSL przedstawicieli rządu.

Wcześniej, podczas debaty, prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do kwestii relokacji migrantów w UE ocenił, że ta sprawa musi być przedmiotem referendum. "I my to referendum zorganizujemy" - zapowiedział.

"Nie trzeba organizować referendum w tej sprawie, bo wynik jest jednoznaczny. Wystarczy wyjechać za rogatki Warszawy i usłyszycie to, co my słyszymy. Nie ma zgody Polaków na automatyczną relokację. Wszyscy mamy wspólne zdanie, ale bądźcie w tej sprawie skuteczni, dlaczego tego nie zablokowaliście" - mówił Kosiniak-Kamysz.