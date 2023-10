Lewica już wie, które obietnice wyborcze spełni w pierwszej kolejności

Obecny wynik Lewicy w wyborach do parlamentu na pewno się zmieni – będzie lepszy, dwucyfrowy - uważa Arkadiusz Iwaniak z Lewicy. Zwraca uwagę, że już jednak 8,6 proc. dla Lewicy, podawane przez Ipsos w badaniu exit poll, pozwala tej formacji na współrządzenie krajem.

Ostateczny wynik Lewicy w wyborach będzie zdecydowanie lepszy od tego, który obecnie jest szacowany. Cztery lata temu też tak było - twierdzi Arkadiusz Iwaniak, wiceprzewodniczący Lewicy.

Zdaniem polityka Lewicy, dziś najważniejsze jest to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie już psuło Polski.

Nawet najlepszy wynik PiS nie zmieni faktu, że ta partia rządzić już nie będzie - ocenia Iwaniak.

8,6 proc. - czy ten wynik nie jest trochę za słaby?

- Poczekajmy, jest wysoka frekwencja, więc jestem dobrej myśli, że ten wynik będzie zdecydowanie lepszy. Cztery lata temu też doszło nam kilka punktów procentowych. Obecnie najważniejsze jest to, że nie ma już Prawa i Sprawiedliwości w rządzie.

Lewica jest przekonana, że będzie w nowym rządzie, ale o przymiarkach do sprawowania władzy nie chce jeszcze mówić

Pan Czarzasty zapowiedział, że po 18 latach wracacie do współrządzenia. Na razie jesteście czwartą siłą w Sejmie.



- Bo my już w swojej historii współrządziliśmy i teraz znów będziemy współrządzić. Oczywiście trzeba poczekać na ostateczny wynik, ale na dzisiaj współrządzimy, choć nie to jest najważniejsze. Kluczowe jest to, że będziemy mogli realizować swój program. Już więcej Prawo i Sprawiedliwość nie będzie psuło Polski.

Współrządzenie to są resorty. O jakich myślicie?

- Jeszcze nie było takich rozmów, przynajmniej ja o nich nie wiem. Myślę, że przyjdzie czas na to, żeby usiąść, porozmawiać, zastanowić się nad tym udziałem. Na pewno trzeba będzie do tych resortów wybrać fachowców. Ludzi, którzy się na tym znają, bo po Zjednoczonej Prawicy niemal w każdym resorcie naprawdę będzie dużo pracy. Bo to nie może być tak, jak za czasów PiS, że ktoś kogoś zna albo wie, jak wyprowadzać pieniądze i od razu wchodzi do rządu.

Obietnice wyborcze Lewicy są powszechnie znane, które z nich będziecie próbowali zrealizować najszybciej?

- To przede wszystkim przywrócenie uprawnień nabytych funkcjonariuszy mundurowych, które zostały im zabrane. To jest także budowa mieszkań na wynajem, bo na to wiele osób czeka, ba, one napędzą gospodarkę. To także sprawy, o których mówił Robert Bieroń - powrót do Europy i kwestia odzyskania i uruchomienia pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Myślę, że na początek będą to niezwykle ważne rzeczy. A tak naprawdę, jak otworzymy szafę po PiS, to zobaczymy, co tam jeszcze wypadnie.

Według Lewicy nawet najlepszy wynik PiS nie pozwoli tej partii na sprawowanie władzy. To tylko odsunie jej przejęcie o miesiąc

Jaki będzie wynik ostateczny wyborów?

- Myślę, że będziemy mieli wynik cyfrowy.

A PiS?

- PiS odejdzie całkowicie, jeśli chodzi o rządzenie krajem.

Czyli nie będzie pierwszą partią?

- To może się zdarzyć, ale to niczego już nie zmieni. To tylko przedłuży odzyskiwanie przez nas władzy o tydzień, dwa lub miesiąc.