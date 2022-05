Lewica: nie możemy i nie poprzemy projektu noweli o SN w tym kształcie

Nie możemy i nie poprzemy projektu noweli ustawy o SN w tym kształcie - oświadczyły w środę w Sejmie posłanki Lewicy. Zdaniem posła Krzysztofa Paszyka (KP-PSL) rządzący zmarnowali ostatnią szansę na to, by z klasą uporządkować sytuację z wymiarem sprawiedliwości i z Sądem Najwyższym.

W środę w Sejmie odbywa się drugie czytanie projektu nowelizacji przepisów o Sądzie Najwyższym. Inicjatorem projektu, uznanego za wiodący, jest prezydent Andrzej Duda. Uchwalenie zmian planowane jest jeszcze na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Posłanka Anna Maria Żukowska (Lewica) oceniła podczas środowej debaty, że projekt złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę "pudruje rzeczywistość". "Zamienia tabliczkę Izba Dyscyplinarna na tabliczkę Izba Odpowiedzialności Zawodowej i troszeczkę tutaj żongluje wpływem pana prezydenta, puszcza oczko do Komisji Europejskiej, że ten wpływ polityczny nie będzie funkcjonował, ale to nieprawda" - powiedziała posłanka.

Według niej, to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, "ta kontaminacja wymiaru sprawiedliwości i wszystkich orzeczeń dokonywanych przez sędziów, którzy są prawidłowo wybranymi sędziami, prawidłowo powołanymi, a tymi, którzy zostali przedstawieni panu prezydentowi przez neo-KRS, spowoduje wielki chaos na wiele lat".

Zdaniem innej posłanki Lewicy Katarzyny Ueberhan wprowadzenie w SN Izby Odpowiedzialności Zawodowej w miejsce Izby Dyscyplinarnej "to przemalowywany szyld i gra pozorów". "Ciąg dalszy przedstawienia na polityczne zamówienie. Nowy tytuł, starzy aktorzy, stara gra" - powiedziała posłanka.

Oświadczyła, że Lewica nie może i nie poprze tego projektu w tym kształcie.

Poseł Krzysztof Paszyk reprezentujący klub Koalicji Polskiej - PSL podkreślił, "że dziś trzeba przerwać tę fałszywą opowieść, która od kilku dni płynie z ust polityków Zjednoczonej Prawicy o rzekomej złej woli opozycji, o powiązaniu procedowanej ustawy prezydenta ze środkami europejskimi". "To jest drodzy państwo +pic na wodę fotomontaż+" - podkreślił poseł.

Paszyk zwrócił uwagę, że klub Koalicji Polskiej jako pierwszy wyraził wolę współdziałania z prezydentem, jeśli chodzi o ten projekt. "Jeszcze przed Prawem i Sprawiedliwością wyraziliśmy gotowość współdziałania nad tym projektem bez jakichkolwiek warunków, poza trzema naszymi poprawkami, na które ostatecznie absolutnie nie wyrażono zgody" - powiedział poseł KP-PSL.

Według niego, rządzący zmarnowali ostatnią szansę na to, by "z klasą godną polskiej klasy politycznej uporządkować sytuację z wymiarem sprawiedliwości i z Sądem Najwyższym". "Co stanęło na przeszkodzie temu, żebyśmy się porozumieli" - pytał.

Według niego, powodem tego były niestety "nieczyste, nieszczere intencje obozu władzy Zjednoczonej Prawicy w sprawie SN, w sprawie wymiaru sprawiedliwości i w sprawie naprawienia relacji z Unią Europejską".

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała w ostatni czwartek ten projekt, zakładający m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN - jako odrębnej jednostki - i wprowadzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, w skład której sędziowie byliby wybierani przez prezydenta spośród wylosowanych z większości składu SN. W projekcie zostały zachowane zasadnicze założenia z przedłożenia, ale wykreślono jeden z artykułów odnoszący się do możliwości przeprowadzenia "testu bezstronności i niezawisłości" sędziów w stosunku do zapadłych już orzeczeń - poprawkę taką zgłosiła Solidarna Polska, której przedstawiciele krytykowali prezydencki projekt m.in. w związku z wprowadzeniem instytucji tego testu. Do projektu po poprawce Solidarnej Polski dodano także preambułę.