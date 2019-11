Lewica nie poparłaby zniesienia 30-krotności składek na ZUS

Gdyby projekt PiS był głosowany, Lewica byłaby przeciw. Klub jednogłośnie poparłby własny projekt zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS oraz wprowadzenia emerytur minimalnej i maksymalnej – powiedzieli 19 listopada przedstawiciele koalicyjnego klubu Lewica.

Według Biejat projekt umożliwia zatrzymanie w systemie pieniędzy uzyskanych po zniesieniu 30-krotności, ponieważ całe te pieniądze nie idą na zasypywanie dziury budżetowej; idą właśnie na to, żeby zabezpieczyć środki dla emerytów.- Wprowadziliśmy zasadę emerytury maksymalnej, która funkcjonuje w bardzo wielu krajach i bardzo dobrze się sprawdza. Wynosiłaby ona sześciokrotność płacy minimalnej, co w 2021 roku oznaczałoby 15 600 złotych miesięcznie. Wydaje nam się że jest to suma godna - dodała.Podkreśliła, że projekt Lewicy zakłada roczne vacatio legis, a klub - w związku z wycofaniem projektu PiS - liczymy na to, że marszałek Elżbieta Witek nada bieg projektowi Lewicy i skieruje go do szerokich konsultacji społecznych.Czarzasty oświadczył, że Lewica liczy na poparcie projektu przez inne ugrupowania opozycyjne. "Po raz pierwszy ktoś wychodzi z kontrpropozycją konstruktywną. Mówimy: żadna dziura budżetowa, cała kasa idzie ludziom na emerytury, tym się różnimy od PiS-u. Po drugie, dajemy emeryturę najniższą i najwyższą. Jeżeli PSL, PiS, jeżeli Platforma tego nie poprze, to ich rachunek" - mówił. Zwrócił też uwagę na "bezprecedensowe w Polsce zrównanie najniższej emerytury dla kobiet i dla mężczyzn", między którymi różnica wynosi obecnie 30 procent.Czytaj też: Zniesienie limitu 30-krotności na ZUS trzeba jeszcze skonsultować? Sekretarz klubu Dariusz Wieczorek zwrócił uwagę, że oprócz zmian w systemie emerytalnym Lewica rozważa kwestie systemu podatkowego. - W tym kontekście rozważamy wprowadzenie trzeciego progu podatkowego, ażeby te podatki rzeczywiście były bardziej uczciwe i zasilały budżet - powiedział.Podkreślił, że to są decyzje systemowe, których nie można podejmować w przeciągu jednej nocy, dwóch nocy, trzech dni, bo one wymagają rzeczywiście szerokich konsultacji społecznych, a zmiany progów podatkowych weszłyby w życie także od 2021 r.PiS wycofało we wtorek projekt ustawy znoszący limit 30-krotności składki na ZUS, którym Izba miała się zając tego dnia wieczorem. Do projektu nie udało się przekonać wszystkich partnerów w Zjednoczonej Prawicy; posłowie PiS uzasadniali decyzję potrzebą szerokiej dyskusji.