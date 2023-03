Lewica: nie potrzebujemy żadnego referendum ws. aborcji

Dziś nie potrzebujemy żadnego referendum ws. aborcji. Społeczeństwo już zdecydowało – mówili w czwartek w Szczecinie politycy Lewicy. Jak zaznaczyli, od czasu, gdy w 2016 r. Sojusz Lewicy Demokratycznej zbierał podpisy w sprawie referendum "przede wszystkim zmieniły się sondaże".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Politycy podkreślali podczas briefingu prasowego, że Lewica "będzie w przyszłym rządzie po to, żeby pilnować, aby prawa kobiet były naprawdę przestrzegane". Zapowiedzieli, że doprowadzą do tego, iż "kobiety w Polsce będą się czuły bezpieczne", zapewnią dostęp do badań, dobrej opieki medycznej, "powrót do wysokich standardów opieki okołoporodowej", finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa, dostęp do nowoczesnej, refundowanej antykoncepcji i tabletki "dzień po".

Politycy Lewicy byli pytani o niechęć wobec pomysłu liderów PSL i Polski 2050 ws. Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Szymona Hołowni w sprawie referendum dotyczącego przerywania ciąży; jak przypomniano, w 2016 r. działacze SLD zbierali podpisy pod projektem w tej sprawie.

"Przede wszystkim zmieniły się sondaże. W 2016 r., kiedy referendum było propozycją SLD, sondaże poparcia dla liberalizacji prawa aborcyjnego były na poziomie 20 proc. Dziś nie potrzebujemy żadnego referendum. Potrzebujemy oddać kobietom prawo wyboru i społeczeństwo już zdecydowało" - powiedziała posłanka Katarzyna Kotula.

Dodała, że "społeczeństwo jest progresywne". Jak zaznaczyła dzisiejsze sondaże pokazują, że "poparcie dla liberalizacji prawa aborcyjnego, dla tego, żeby kobieta podejmowała samodzielnie decyzję o przerwaniu ciąży jest na poziomie 60-70 proc."

Posłanka podkreśliła, że "Lewica w przyszłym rządzie będzie pilnować tego, żeby nasi przyjaciele konserwatyści i ludowcy nie próbowali powrócić do starego, zgniłego kompromisu, który nie działał" i nie wysuwali pomysłów podobnych do referendum.

"Aborcja powinna być legalna, bezpieczna, dostępna i darmowa do 12. tygodnia (ciąży) bez podawania przyczyny. Społeczeństwo w tej sprawie już się wypowiedziało" - oświadczyła Kotula.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że w sprawie referendum zmienił zdanie. "Myliłem się" - powiedział. "Od tego czasu odbyłem bardzo wiele rozmów z kobietami, ze środowiskami feministycznymi i zostałem przekonany do tego myślenia, które prezentuje w tej chwili w imieniu całej Lewicy pani posłanka Kotula" - podkreślił Czarzasty.

Dodał, że nie zmienił zdania w sprawie prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży, "bo partia, którą kiedyś reprezentował, Sojusz Lewicy Demokratycznej, dwa razy złożył w Sejmie projekt ustawy, który pozwalał kobietom na podejmowanie takiej decyzji, jak chcą".

"Uważam i zawsze uważałem, i Lewica zawsze uważała, że kobieta ma do tego prawo, ma prawo podejmować taką decyzję wobec swojego ciała, jaką chce podjąć" - dodał Czarzasty.

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i lider Polski 2050 Szymon Hołownia przedstawili w środę swą listę spraw do załatwienia w następnej kadencji parlamentarnej, na okoliczność udziału obu ugrupowań w przyszłym rządzie. Wśród spraw na pierwsze sto dni znalazło się m.in. przywrócenie stanu prawnego w kwestii możliwości przerywania ciąży do stanu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r. oraz rozpisanie referendum w tej sprawie.