Lewica o deklaracji uniezależnienia od paliw z Rosji: potrzebne OZE i inwestycje w sieci energetyczne

Premier Morawiecki i minister Moskwa przedstawili ogólne założenia; czekamy na dokumenty ws. terminów i kosztów - powiedział poseł Lewicy Dariusz Wieczorek o deklaracji o uniezależnieniu Polski od rosyjskich paliw. Posłanka Anita Sowińska wskazała, że w tym procesie konieczne są inwestycje w OZE.

Na konferencji prasowej w środę posłowie Lewicy Anita Sowińska i Dariusz Wieczorek odnieśli się do przedstawionej wcześniej tego dnia zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i minister klimatu Anny Moskwy ws. uniezależnienia Polski od importu rosyjskiego węgla, a także gazu i ropy.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w środę, że Polska będzie robiła wszystko, by odejść od rosyjskiej ropy do końca roku. Wyraził nadzieję, że w maju uda się zakończyć import węgla z Rosji dzięki ustawie, której projekt rząd przesłał do Sejmu; zakłada on m.in. zakaz przywozu i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej i Donbasu. Premier zaznaczył, że dzięki gazoportowi w Świnoujściu, gazociągowi Baltic Pipe, a także pływającemu gazoportowi koło Gdańska będziemy w stanie uniezależnić się w tym roku od rosyjskiego gazu. Morawiecki zaapelował też do UE o wprowadzenie podatku od rosyjskich węglowodorów.

Wieczorek na konferencji ocenił, że "dzisiaj usłyszeliśmy znów o ogólnych założeniach". "Czekamy na dokument w tej sprawie, bo chcemy wiedzieć, co rzeczywiście planuje polski rząd, jeżeli chodzi o kwestię terminów, o kwestię sposobu uniezależnienia się od rosyjskich surowców i o koszty, które trzeba będzie ponieść, i które poniesie polska gospodarka i obywatele" - oświadczył.

Zapowiedział, że Lewica będzie postulowała, żeby 100 proc. środków, które budżet państwa otrzymuje ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, było przeznaczanych na inwestycje w energetykę, w tym sieci elektroenergetyczne.

Poseł Lewicy podkreślił też, że obecnie w polskiej energetyce kluczowe są nowe inwestycje w sieci energetyczne. "Dzisiaj w ogóle nikt na ten temat nic nie mówi. Sieci energetyczne są niewydolne; dzisiaj odmawia się przyłączenia nowym odbiorcom - zarówno gazowym, jak i energetycznym - dlatego, że nie ma technicznych warunków" - wskazał.

Posłanka Sowińska wskazała, że w kwestii energetyki "rząd wciąż stoi tylko na jednej nodze". "To jest krucha noga węglowa. Brakuje nam drugiej nogi - stabilnej nogi odnawialnych źródeł energii. Nie oszukujmy się, jeśli nie zainwestujemy w OZE, to Polska nigdy nie będzie bezpieczna energetyczna i nigdy nie osiągniemy niskich cen energii" - mówiła. Oceniła, że premier zaproponował, by rosyjski węgiel na sprowadzony drogą morską węgiel z innych krajów, który będzie dużo droższy.

"Trzeba odblokować w szczególności energetykę wiatrową na lądzie, obecnie zablokowaną przez +ustawę 10ha+ (która wymaga, by odległość elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych wynosiła co najmniej 10 razy wysokość elektrowni - PAP)" - dodała Sowińska. "Tylko wiatr i słońce daje nam bezpieczeństwo energetyczne, to są najtańsze źródła energii. To jest polska racja stanu; tego na konferencji premiera zabrakło" - stwierdziła.

Jak dodała, rząd powinien zaangażować się w dofinansowania pomp ciepła oraz rozwiązania z zakresu ciepła systemowego, przeznaczając na to środku dla samorządów.

Pytana przez PAP o stanowisko Lewicy ws. energetyki jądrowej, Sowińska zaznaczyła, że Lewica "bierze pod uwagę elektrownie jądrowe, ale tylko te małe - tak zwane SMR". "Wojna w Ukrainie pokazała, że elektrownie duże, 3 generacji, są w pewien sposób niebezpieczne - z tego względu, że wymagają długotrwałego wygaszania i dostępu do wody; to rodzi pewne ryzyka na przyszłość" - zaznaczyła.