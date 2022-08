Lewica o losowaniu kandydatów do nowej izby SN: farsa, krok w kierunku wyjścia Polski z UE

To farsa, krok w kierunku wyjścia Polski z Unii Europejskiej - w ten sposób posłowie Lewicy ocenili wtorkowe losowanie sędziów, którzy będą kandydatami do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Wskazywali ponadto, że ten sposób obsady izby jest sprzeczny m.in. z konstytucją.

Kolegium Sądu Najwyższego wyłoni we wtorek w losowaniu 33 nazwiska sędziów SN, którzy będą kandydatami do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Losowanie sędziów w SN związane jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy której m.in. zakończyła działalność Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska m.in. od nich uzależniając akceptację dla Krajowego Planu Odbudowy oraz uruchomienie dla Polski pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

Posłowie Lewicy ocenili, że losowanie, które rozpoczęło się w SN po godz. 13, to "farsa". "Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej to salon gier; dokonuje się morderstwo na polskim wymiarze sprawiedliwości" - powiedział poseł Andrzej Szejna konferencji prasowej.

Przestrzegł zarazem, że sytuacja ta może doprowadzić do utraty przez Polskę pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Według niego, Izba Odpowiedzialności Zawodowej także powinna zostać zlikwidował, co - jak dodał - byłoby szansą na to, by do Polski trafiły wreszcie europejskie środki.

Szejna wyraził też pogląd, że wtorkowe losowanie narusza przepisy konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. "Sądy powinny być wybierane na mocy ustawy i nie może wybierać ich władza wykonawcza. Dzisiaj dokona się losowanie 33 niebieskich kulek, z których następnie nazwiska trafią do prezydenta, a on wybierze sobie 11 osób. Na podstawie jakich kryteriów?" - pytał poseł Lewicy.

Według niego, nie tylko ustawa o SN w obecnym kształcie nie wypełnia tzw. kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy, od wypełnienia których KE uzależnia wypłatę środków z Funduszu Odbudowy, ale także sytuacja niektórych sędziów wciąż nie przywróconych do orzekania. "W Polsce sędziowie wciąż prześladowani są politycznie. To jest przykład pana sędziego Igora Tuleyi, który jednego dnia został odwieszony (...) przez prezes sądu okręgowego, a następnego dnia znowu jest zawieszony przez prezesa sądu apelacyjnego, pana sędziego Piotra Schaba, który jest nominatem Zbigniewa Ziobry" - powiedział Szejna.

Zapowiedział, że na posiedzeniu Sejmu po wakacjach Lewica będzie żądać rozpoczęcia prac nad jej projektem dotyczącym likwidacji Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Poseł Dariusz Wieczorek ocenił, iż wtorkowe losowanie to kolejny krok w kierunku wyjścia Polski z Unii Europejskiej. "To rzeczywiście farsa. Można powiedzieć, że będzie obowiązywała zasada: +losowali jak chcieli, wybrali kogo trzeba+. To kierunek nieakceptowalny w państwie demokratycznym. To jest kierunek, którego na pewno Unia Europejska nie zaakceptuje, bo jest on niezgodny chociażby z traktami unijnymi i polską konstytucją" - powiedział polityk Lewicy.

Odnosząc się do kwestii unijnych środków, przekonywał, że przez działania Zjednoczonej Prawicy "każda polska rodzina traci 80 tysięcy złotych", które mogłyby zostać wydane na inwestycje, ochronę środowiska, walkę z ubóstwem. "Niestety przez to, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy tych środków nie otrzymamy" - powiedział Wieczorek. Dodał, że pieniądze te pomogłyby także w walce z inflacją.

Losowanie - jak stanowi regulamin SN - przeprowadza się w ten sposób, że do jednakowych, nieprzezroczystych pojemników wkłada się kartki zawierające nazwiska i imiona sędziów znajdujących się na liście sędziów SN biorących udział w losowaniu. Następnie zamknięte kule zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów umieszczone zostaną w dużym przezroczystym pojemniku. Po wymieszaniu, przewodniczący Kolegium SN - I prezes SN Małgorzata Manowska - wylosuje 33 pojemniki zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów. Wyniki losowania mają zostać niezwłocznie przekazane prezydentowi, który ostatecznie wyznaczy 11 sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Kandydaci do obsadzenia nowej izby wylosowani zostaną spośród wszystkich sędziów SN z wyjątkiem: I prezes, prezesów izb i rzeczników dyscyplinarnego oraz prasowego. Sędziowie SN nie mogą także odmówić udziału w losowaniu do Izby Odpowiedzialności Zawodowej ani orzekania w tej izbie po ewentualnym wyznaczeniu przez prezydenta.