Lewica o marszu 4 czerwca: opozycja musi się wspierać w inicjatywach; PSL - każdy maszeruje tam, gdzie uważa za potrzebne

Opozycja musi się wspierać w inicjatywach - podkreślił poseł Lewicy Tomasz Trela, pytany o wezwanie lidera PO Donalda Tuska na marsz 4 czerwca. Zdaniem posła PSL Marka Sawickiego "każdy maszeruje tam, gdzie uważa za potrzebne" i kto zechce ten na ten marsz pójdzie.

Szef PO Donald Tusk wezwał wszystkich na "marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie". Ma być to marsz "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską".

Zapytany o inicjatywę szefa PO wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela powiedział PAP, że opozycja musi wspierać się w inicjatywach. "Skoro mamy współrządzić po wyborach, to dzisiaj nie będziemy się obrażać na formę, czy ktoś kogoś zaprosił czy nie zaprosił, wezwał czy nie wezwał - jest robota i ją będziemy robić" - powiedział Trela.

Dodał, że "na takie inicjatywy trzeba odpowiadać". "Ludzie muszą widzieć, że my nie jesteśmy małostkowi i walczymy o coś więcej niż to w jakiej formie ktoś nas wezwał czy zaprosił" - powiedział wiceszef klubu Lewicy. Oznajmił, że sam na marsz się wybiera i zaprosił na wspólne obchody Święta Pracy, które jego formacja organizuje razem z OPZZ 1 maja.

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska również zamierza uczestniczyć w marszu. "To jest kolejne wydarzenie, które przypomina, że trzeba bronić demokracji, przypomina o tym, jak ważne są wolne wybory, jak ważne jest działanie obywatelskie i nie patrząc, kto formalnie organizuje, będziemy w nim uczestniczyć tak, jak w wydarzeniach, których organizatorami były inne podmioty, a braliśmy w nich udział i nie widzę tu powodu do małostkowości" - powiedziała Żukowska.

Natomiast poseł Sawicki powiedział PAP, że "każdy maszeruje tam, gdzie uważa za potrzebne". "I nie ma tu żadnej potrzeby, żeby w tej sprawie wypowiadali się posłowie, czy wypowiadali się szefowie partii politycznych, czy ktoś ma iść, czy ktoś ma nie iść. Kto zechce ten pójdzie, kto nie zechce ten nie pójdzie" - podkreślił polityk PSL.

Dodał, że on sam nie weźmie udziału w marszu, bo będzie tego dnia uczestniczył w imprezach w terenie. "Więc nie muszę jechać do Warszawy. Natomiast gdybym był z Warszawy to być może bym poszedł, nie wiem" - powiedział Sawicki

Negatywnie o tym marszu wypowiedział się lider Polski 2050 Szymon Hołownia w nagraniu opublikowanym na Twitterze. "Odpuśćmy sobie z tym marszem 4 czerwca, co to za nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko. 4 czerwca jest 4 czerwca. Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie?" - pytał Hołownia.

"Pamiętacie marsze w 2019 roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, pamiętacie te sondaże? W Warszawie wyborów się nie wygrywa. Oczywiście jakaś część naszych działaczy pewnie na tym marszu będzie, ale 4 czerwca to data ważna w kalendarzu Polaków, Polski 2050 też i my od dawna mamy poplanowane rzeczy właśnie ze względu na to, że to specjalna data" - mówił. "Ja uważam, że musimy być wszędzie, nie tylko w Warszawie, jeżeli chcemy na jesieni te wybory wygrać" - zaznaczył Hołownia.

Podkreślił zarazem, że do 4 czerwca jest "mnóstwo czasu, w którym można decyzje podejmować". "Na razie komunikat jest bardzo prosty, wypowiedział go Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej - to jest marsz Platformy Obywatelskiej, organizowany przez PO, inne partie nie są zaproszone" - stwierdził lider Polski 2050. "My będziemy robili w tym dniu swoje" - zapowiedział Hołownia.

"Szymon, jak nie chcesz pomóc, to po prostu nie przeszkadzaj" - odpowiedział Hołowni szef klubu KO Borys Budka w środę rano na Twitterze. Wieczorem tego dnia Hołownia zamieścił kolejny wpis odnoszący się do zapowiedzianego na 4 czerwca marszu.

"Przestańcie manipulować. Powiedziałem wyraźnie: idźcie na marsz, kto tylko chce, nasi ludzie też tam pewnie będą. Odpuśćcie sobie BRATOBÓJCZE DYSKUSJE nad listą obecności i obrzucanie się błotem. To wielkie święto wszystkich Polaków. 4 czerwca nas łączy, przestańcie nas dzielić" - napisał Hołownia na Twitterze.