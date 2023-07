Lewica o spotkaniu u premiera ws. migracji: to robienie cyrku z poważnej sprawy

To, co odbywa się dzisiaj w KPRM, to jest robienie cyrku z poważnej sprawy. PiS postanowiło zrobić cyrk z migracji, a w sprawie migracji nie robili kompletnie nic – powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do czwartkowego spotkania premiera z liderami niektórych partii.

W czwartek przed południem w kancelarii premiera rozpoczęło się spotkanie szefa rządu z przedstawicielami części klubów i kół parlamentarnych w sprawie relokacji migrantów. Na spotkanie to przybyli przedstawiciele PiS, Konfederacji i PSL. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 odmówili udziału w konsultacjach z Morawieckim.

"To, co odbywa się dzisiaj w KPRM, to jest robienie cyrku z poważnej sprawy. PiS postanowiło zrobić cyrk z migracji, a w sprawie migracji nie robili kompletnie nic. Sprawy dotyczące pomocy dla najuboższych, sprawy dotyczące pieniędzy z UE, sprawy dotyczące walki z inflacją to wszystko zostało schowane pod dywan, a PiS wyciąga na światło dzienne temat, który w Europie zasadniczo nie istnieje" - mówił Gawkowski podczas konferencji prasowej pod KPRM.

Jak podkreślił, Lewica jest przeciwko przymusowej relokacji. Zaznaczył też, że stanowisko w tek sprawie wyraziła też Komisja Europejska, zgodnie z którym Polska z uwagi na przyjęcie dużej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy będzie dostawała pieniądze z UE.

"Ale nie zauważa tego premier Mateusz Morawiecki, bo ważniejsze jest szczucie człowieka na człowieka, doprowadzanie do sytuacji, w której PiS będzie miało temat z niczego. My mówmy nie dla takiego myślenia o państwie. My się nie zgadzamy na takie myślenie o państwie" - zaznaczył polityk.

Jak dodał, Lewica chce poważnie rozmawiać o sprawie imigracji. "My siadaliśmy do stołu z rządzącymi wiele razy (…) rozmawialiśmy i ufaliśmy. Nic z tego nie wychodziło. A dzisiaj szantażuje się polityków, mówiąc +usiądźcie z nami do stołu i porozmawiajcie o temacie, który nie istnieje+" - powiedział Gawkowski.

Jak mówiła z kolei posłanka Lewicy Magdalena Biejat, w sprawie migracji potrzebna jest poważna dyskusja i debata. "Konieczna jest w Polsce dyskusja (…) o tym, jak dobrze zorganizować politykę migracyjną w Polsce po to, żebyśmy nie popełnili błędów innych krajów Europy Zachodniej" - mówiła.

Dodała, że Lewica chętnie przyszłaby na spotkanie o wyzwaniach, o rozwianiach, o konkretnej polityce. "Na takie spotkanie chętnie byśmy przyszli, ale nie spodziewamy się takiej rozmowy, ani po PiS, ani nie słyszymy takich propozycji od innych partii opozycyjnych. A na dęte spotkania, które służą tylko temu, żeby tworzyć zasłonę dymną ukrywająca nieudolność polskiego rządu na pewno chodzić nie będziemy" - zaznaczyła.