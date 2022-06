Lewica o wystąpieniu premiera: to wystąpienie człowieka, który nie zna polskich problemów

To było wystąpienie człowieka, który nie zna polskich problemów; premier nie mówił o realnej Polsce, kraju drożyzny, horrendalnych rat kredytów, olbrzymiej inflacji, nie mówił o wzroście cen paliw i marżach koncernów - mówili politycy Lewicy o czwartkowym wystąpieniu Mateusz Morawieckiego w Sejmie.

Premier zabrał głos przed czwartkowym blokiem głosowań. Mówił m.in. o działaniach antyinflacyjnych podejmowanych przez rząd, o Krajowym Planie Odbudowy, programie zwiększenia wydobycia węgla w polskich kopalniach, który ma być odpowiedzią na wzrost cen surowca.

"Wysłuchaliśmy dzisiaj orędzia premiera Morawieckiego, który opowiadał o własnych marzeniach, ale nie opowiedział o realnej Polsce - o Polsce wielkiej drożyzny, horrendalnych rat kredytów, olbrzymiej inflacji, Polsce, w której pracowniczki i pracowników traktuje się tak, jak chciano potraktować naczelniczkę poczty z Pacanowa" - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej.

Premier - dodał - nie powiedział o tym, jak żyje się normalnie, tylko o tym, jak się żyje w Polsce, która "jest marzeniem kłamliwych treści m.in. w telewizji publicznej".

"Wystąpienie Morawieckiego to wystąpienie człowieka, który nie zna polskich problemów. To jest wystąpienie jednego z liderów PiS-u - premiera, który plecami odwrócił się do polskiej rodziny" - ocenił Gawkowski. Prawdziwa Polska - stwierdził - to "najwyższa od 24 lat inflacja, najwyższe od 17 lat raty kredytów".

Poseł Adrian Zandberg ocenił, że premier podczas debaty "bardzo nisko zawiesił poprzeczkę, a potem tej poprzeczki nie był w stanie przeskoczyć". "Pan premier zapowiedział, że powie o działaniach rządu mających na celu zatrzymać galopadę cen, ale prawda jest taka, że o trzech kluczowych sprawach pan premier nie powiedział nic" - dodał.

"Pan premier nie odpowiedział na pytanie, jak to jest, że tempo wzrostu cen paliw w Polsce, tempo wzrostu cen benzyny - mimo obniżek VAT-u - należy do niemal największych w Europie" - mówił Zandberg i pytał w tym kontekście o marże pobierane przez PKN Orlen.

Jak ocenił, galopadę cen wykorzystują duże korporacje, które podnoszą ceny i przyspieszają inflację. "Pan premier nie powiedział nic na temat tego, co rząd z tym robi" - stwierdził Zandberg.

"Pan premier nie powiedział także, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zagłosował przeciwko propozycji Lewicy, propozycji, żeby dla rodzin, które spłacają swoje pierwsze mieszkanie, zamrozić poziom WIBOR-u na poziomie sprzed pandemii, na uczciwym poziomie, dać tym rodzinom trochę realnego oddechu, a nie fałszywych wakacji kredytowych" - mówił polityk Lewicy.