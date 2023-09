Lewica obiecuje seniorom dodatkowe wsparcie medyczne

Lewica podczas mitingu wyborczego we Wrocławiu zadeklarowała chęć wprowadzenia odpowiednich rozwiązań w służbie zdrowia przeznaczonych dla osób powyżej 65 roku życia.

- Mamy coraz więcej osób w wieku seniora. To dobrze, bo świadczy o tym, że żyjemy coraz dłużej, ale to też wymaga poważnej polityki senioralnej, poważnego podejścia do różnych programów, które są i powinny być dedykowane właśnie dla osób w wieku seniora - stwierdził Bartłomiej Ciążyński, wiceprezydent Wrocławia związany z Lewicą podczas mitingu we Wrocławiu.

Polityk lewicy podkreślał, że rozwiązania zastosowane we Wrocławiu mogą zostać również wykorzystane w całej Polsce. Oprócz bezpłatnej karty miejskiej dla osób powyżej 65. roku życia w stolicy Dolnego Śląska istnieje również program telemedycyny dla seniorów, w którym 500 seniorów zostało wyposażonych w specjalne opaski.

- Nazywamy je opaskami życia, które w razie zagrożenia życia bądź zdrowia łączą się z telecentrum i jest udzielana im pomoc. Wreszcie lewica wpisała do programu wyborczego - i jest to realizowane od kilku lat w tej kadencji - program, dzięki któremu osoby powyżej 75. (roku życia - red) mogą skorzystać z bezpłatnego przejazdu do lekarza, na zakupy czy gdziekolwiek - stwierdził Bartłomiej Ciążyński.