Lewica: oczekujemy na tym posiedzeniu Sejmu informacji szefa MON ws. pocisku odnalezionego pod Bydgoszczą

Oczekujemy informacji ministra obrony narodowej, jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, w sprawie pocisku odnalezionego w lesie pod Bydgoszczą. Domagamy się też pilnego zwołania komisji obrony narodowej, która zajmie się tą sprawą - podkreślił we wtorek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski przypomniał we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie, że mija trzeci tydzień od odnalezienia pocisku w lesie pod Bydgoszczą.

"Pocisku, który najprawdopodobniej wleciał w polską przestrzeń powietrzną w grudniu 2022 roku. Zatem mija ponad pięć miesięcy, kiedy PiS chowa głowę w piasek i nie przedstawia żadnych rzetelnych informacji o tym, co się stało, że polskie niebo przestało być bezpieczne" - powiedział Gawkowski.

Jak mówił poseł, podczas wtorkowych obrad Sejmu wezwał szefa MON Mariusza Błaszczaka, żeby przedstawił informacje o tym zdarzeniu. "PiS, minister Mariusz Błaszczak, premier Mateusz Morawiecki chowają jednak głowę w piasek. Nikt nie chce powiedzieć prawdy. PiS ukrywa prawdę w sprawie rakiety, która została znaleziona pod Bydgoszczą" - podkreślił Gawkowski.

"Wzywamy i oczekujemy informacji ministra obrony narodowej, jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, z prawdą co, się stało i jak to możliwe, że przez pięć miesięcy nikt nie podjął śledztwa w sprawie rakiety, która przyleciała z Federacji Rosyjskiej. Domagamy się też pilnego zwołania komisji obrony narodowej, która zajmie się tą sprawą" - oświadczył szef klubu Lewicy.

Poseł Lewicy z Bydgoszczy Jan Szopiński dodał, że mieszkańcy jego miasta domagają się wystąpienia ministra obrony narodowej i poinformowania na jakim etapie jest ta kwestia.

Na początku wtorkowych obrad Sejmu szef klubu Lewicy odniósł się do kwestii szczątków obiektu znalezionego w lesie pod Bydgoszczą. Polityk złożył wniosek formalny o przerwę i - jak mówił - "rozpoczęcie prawdziwej, rzetelnej debaty na temat tego, co stało się nad polskim niebem". Gawkowski dodał, że rząd informację tę ukrywał i nic w tej sprawie do dzisiaj nie wyjaśniono. Wezwał, by z mównicy sejmowej szef MON Mariusz Błaszczak "wytłumaczył Polkom i Polakom, że przez sześć miesięcy śledziliście rakietę, a znalazła ją przypadkowa osoba". "Niech pan powie Polkom i Polakom, co się wydarzyło" - wezwał poseł Lewicy.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odnosząc się do tego apelu przekazała, że sprawa ta została skierowana - w trybie niejawnym - do połączonych sejmowych komisji obrony narodowej i służb specjalnych.

27 kwietnia MON poinformowało, że w okolicach miejscowości Zamość, ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Podkreślono, że sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła w tej sprawie śledztwo. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że jest to postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego, które znaleziono w lesie k. Bydgoszczy.

28 kwietnia br. dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski poinformował, że "trwają intensywne dochodzenia, sprawdzenia, intensywny dialog między różnego rodzaju instytucjami". Jak wskazał, chodzi o ustalenie, w jaki sposób sprzęt mógł się tam znaleźć i jakie jest jego pochodzenie. Generał Piotrowski nawiązał też do wydarzeń z połowy grudnia ub.r., gdy Rosjanie przeprowadzili jeden ze zmasowanych ataków powietrznych na Ukrainę, wskazał też na próby działań psychologicznych podejmowane przez Rosję. "Powstały pewne hipotezy, mamy pewne wątki, które można byłoby powiązać ze zdarzeniem w Zamościu pod Bydgoszczą" - oświadczył.

Premier Mateusz Morawiecki również 28 kwietnia poinformował, że polecił ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszakowi osobisty nadzór nad przebiegiem dochodzenia, przebiegiem wszystkich prac, które wiążą się z ostatecznym wyjaśnieniem ws. obiektu znalezionego pod Bydgoszczą. 2 maja w Wilnie premier, pytany o tę sprawę powiedział, że czeka na ostateczne wyniki badań, które łączą wydarzenia z grudnia ub. roku z ostatnimi znaleziskami pod Bydgoszczą.