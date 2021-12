Lewica odpowiada premierowi: za rządów SLD nie trzeba było żadnej tarczy, bo inflacja była na niskim poziomie

Za czasów rządów SLD nie trzeba było stosować żadnej tarczy antyinflacyjnej, bo inflacja była na niskim poziomie - mówili posłowie Lewicy odpowiadając premierowi Mateuszowi Morawieckiemu według którego poprzednie rządy nie wprowadzały pakietów antyinflacyjnych i "chowały głowę w piasek".

Na środowej konferencji prasowej Lewica odniosła się do słów premiera, który we wtorek w TVP mówił o inflacji za rządów poprzedników. "Ja się nie dziwię, że dzisiaj ludzie bardzo się niepokoją o inflację, bo jak patrzą na poprzednie rządy, Platformy, PSL czy SLD, to żadnych pakietów antyinflacyjnych nie było" - mówił Morawiecki, a także ocenił, że ówczesne rządy "nie kiwnęły palcem" i "chowały głowę w piasek".

Sekretarz klubu Lewicy i członek sejmowej komisji finansów publicznych Dariusz Wieczorek stwierdził, że to kłamstwo. Przypomniał, że Sojusz Lewicy Demokratycznej w 2001 roku przejmował rządy po koalicji AWS.

"Trzeba było pozamiatać wszystkie błędy, z którymi mieliśmy do czynienia, ogromną +dziurę Bauca+ (prognozowany przez ówczesnego ministra finansów Jarosława Bauca deficyt budżetowy na 2001 rok - PAP) trzeba było załatać, budżet był zadłużony i wtedy przez mądrą politykę gospodarczą udało się wyprowadzić kraj z tego kryzysu" - powiedział Wieczorek.

Z kolei wiceszef klubu Tomasz Trela oświadczył, że za rządów SLD-UP inflacja wynosiła w 2002 roku - 1,9 proc., w 2003 roku - 0,8 proc., w 2004 roku - 3,5 proc. i w 2005 roku - 2,1 proc.

"Lewica w 2002, 2003, 2004 i 2005 roku, kiedy rządziła i odpowiadała za politykę, również politykę fiskalną w Ministerstwie Finansów, nie musiała stosować żadnej tarczy antyinflacyjnej dlatego, że inflacja była na poziomie 0,8 proc. czy 2,1 proc." - powiedział Trela. "Ciężko stosować tarczę antyinflacyjną do czegoś, czego nie ma" - dodał.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek w szybkim szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 7,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. Ekonomiści szacują, że szczyt inflacji nastąpi w grudniu i wyniesie 8,5 proc. rdr.