Lewica ostro o referendum: To wyborcza histeria

Anna Górska reprezentowała Lewicę w dyskusji na temat pytań referendalnych, na które PiS oczekuje odpowiedzi już 15 października.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na Kanale Gospodarczym WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o zbliżającym się referendum.

- Obóz rządzący jest spanikowany, że jesienią straci władze. Zresztą słusznie - mówi Anna Górska z Lewicy

Oprócz niej w dyskusji uczestniczyli: Piotr Masłowski z Polski 2050, Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości, Wojciech Saługa z Platformy Obywatelskiej oraz Michał Urbaniak z Konfederacji.

Zobacz całą debatę dotyczącą referendum. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- To referendum, to element histerii, która pojawiła się w Prawie i Sprawiedliwości. Obóz rządzący jest spanikowany, że jesienią straci władze. Zresztą słusznie. Stąd pomysł na absurdalne referendum - przekonuje kandydatka do senatu z ramienia Lewicy.

Tłumaczy, że przez przez ostatnich osiem lat rząd nie chciał słuchać obywateli.

- Najbardziej jaskrawy przykład, to referendum szkolne – nauczyciele, rodzice i różne środowiska zebrały ponad 900 tysięcy podpisów za jego przeprowadzeniem. Chodziło o reformę minister Zalewskiej. Wtedy PiS ten prawie milion podpisów wyrzucił do kosza - wskazuje Anna Górska.

W debacie wyborczej podkreślała, że październikowe referendum należy zbojkotować.

- To nie jest referendum. To jest robienie sobie żartów z wyborców. Prawdziwe referendum odbędzie się na kartach do głosowania do Sejmu i Senatu - tłumaczy.

Pierwsze z pytań, na które odpowiadać będziemy 15 października, jest pytanie dotyczące prywatyzacji państwowych spółek.

„Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”

- Polski majątek to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Wszystko można pod to podciągnąć. Polskie lasy i jeziora, to też nasz majątek, a widzimy, co z lasami robią Lasy Państwowe wycinając je i hurtowo sprzedając drewno do Chin - ironizuje.

Dodaje jednocześnie, że są gałęzie polskiego przemysłu, które wymagają ochrony.

- Na pewno kluczowymi sektorami, które powinny zostać pod kontrolą państwa jest energetyka, zbrojeniówka, ale i ochrona zdrowia w tym przemysł farmaceutyczny. Pandemia pokazała, jak jest on istotny, jak istotna jest dostępność do kluczowych leków. Nie możemy być zależni w tych kwestiach od dostępności towarów z zagranicy - mówi Anna Górska z Lewicy.