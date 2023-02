Lewica pisze do A. Dudy list; chce, aby z prezydentem Bidenem rozmawiał m.in. o stałych bazach NATO

Przed wizytą amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Polsce Lewica napisała list do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym proponuje, aby rozmawiał on o stałych bazach NATO czy o warunkach zakupu przez Polskę sprzętu z USA - dowiedziała się PAP.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden złoży wizytę w Polsce w dniach 20-22 lutego; jednym z punktów wizyty ma być bezpośrednie spotkanie z Andrzejem Dudą.

W piątek w Białymstoku Lewica ma poinformować o liście, który skieruje do polskiego prezydenta w związku z wizytą Joe Bidena; do listu dotarła PAP.

Lewica zwraca się do Andrzeja Dudy, aby w rozmowach bilateralnych z Bidenem oraz podczas szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki poruszył sprawę ustanowienia stałych baz NATO w Polsce. Ponadto Lewica proponuje by prezydent poruszył kwestię szybkiej ścieżki dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO, w tym scenariusze wejścia Szwecji do struktur Sojuszu z uwzględnieniem braku ratyfikacji protokołu do Traktatu przez Turcję.

Lewica zwraca się też o poruszenie w rozmowach kwestii wspólnego stanowiska i wywierania presji na premiera Węgier Viktora Orbana w zakresie poparcia kolejnych pakietów sankcji nakładanych na Federację Rosyjską, a także sprawy korzystnych warunków zakupu przez Polskę amerykańskiego sprzętu wojskowego, w tym w zakresie cen oraz zaangażowania polskiego przemysłu zbrojeniowego.

"Mamy nadzieję, że Pan Prezydent poruszy powyższe tematy podczas rozmów w dniach 20-22 lutego. Oczekujemy informacji z ich przebiegu, w trybie odpowiednim dla bezpieczeństwa państwa. Liczymy, że wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych i szczyt B-9 wzmocnią bezpieczeństwo Polski i pozycję naszego państwa na arenie międzynarodowej" - czytamy w liście do Andrzeja Dudy. Podkreślono w nim też, że wizyta Bidena to wydarzenie ważne dla całego regionu i powinno być poprzedzone Radą Bezpieczeństwa Narodowego.