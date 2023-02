Lewica pisze do prezydenta ws. rozmów z Joe Bidenem i w ramach Bukaresztańskiej Dziewiątki

Stałe bazy NATO w Polsce, szybka ścieżka wejścia do NATO Szwecji i Finlandii czy presja na Węgry w sprawie poparcia sankcji na Rosję - zdaniem Lewicy m.in. takie tematy powinny być poruszone jako główne podczas wizyty w Polsce prezydenta USA i szczytu tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki.

Kilka dni temu politycy Lewicy zwrócili się do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, zaplanowaną na 21-22 lutego. Argumentowali, że "wszystkie ugrupowania powinny spotkać się i nakreślić priorytety Polski" w związku z tą wizytą.

W piątek szef klubu poselskiego Lewicy Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej w Białymstoku podkreślił, że prezydent Duda "nie skorzystał" z możliwości przeprowadzenia ponadpartyjnej dyskusji podczas posiedzenia RBN. W jego ocenie, byłaby to szansa na "pokazanie jedności i wymianę pomysłów przed serią strategicznych spotkań na poziomie międzynarodowym".

Gawkowski poinformował, że w tej sytuacji, w imieniu Lewicy, skierował list do Andrzeja Dudy z prośbą o poruszenie "w rozmowach bilateralnych z prezydentem Bidenem i podczas szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki" czterech konkretnych spraw. To kwestia ustanowienia stałych baz NATO w Polsce, szybka ścieżka dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO, w tym scenariusze wejścia Szwecji z uwzględnieniem braku ratyfikacji Protokołu do Traktatu przez Turcję, wspólne stanowisko i presja na Węgry w sprawie poparcia przez ten kraj kolejnych sankcji na Rosję oraz korzystne warunki zakupu przez Polskę amerykańskiego sprzętu wojskowego.

"Wszyscy jesteśmy w tej samej części Europy dbającej o bezpieczeństwo. Bez rozmów o obecności Szwecji i Finlandii w NATO, bez rozmów i nacisku na pana Orbana żeby nie przeszkadzał w sankcjach na Rosję, bez rozmów o tym, jak chcemy zbroić się i mądrze kupować te wszystkie sprzęty, które dzisiaj są zamówione i jednocześnie nie przepłacać, powinniśmy właśnie na RBN rozmawiać. Nie rozmawiamy, więc uzbrajamy prezydenta w wiedzę i w rozsądek" - podkreślił szef klubu Lewicy.

"Niech to będzie wkład Lewicy w bezpieczeństwo Polski, bo my również mamy w tej sprawie wiele do powiedzenia" - dodał Gawkowski.