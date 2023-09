Lewica podpisała manifest klimatyczny

Lewica podpisuje manifest na pierwsze sto dni rządzenia. Dokument – przygotowany przez kilkadziesiąt proekologicznych organizacji – dotyczy podjęcia kluczowych dla klimatu i przyrody decyzji. Chodzi m.in. o rozpoczęcie prac nad projektem polskiej ustawy o ochronie klimatu.

- Spotkaliśmy się po to, żeby podpisać nasz manifest 100 dni na pierwsze 100 dni rządzenia. Ten manifest został stworzony przez 80 organizacji społecznych i naukowców. To oni właśnie zwrócili się do wszystkich partii z prośbą o to, żeby ten manifest poprzeć - wyjaśniła na portalu X (uprzednio Twitter) Anita Sowińska, posłanka Lewicy.

W manifeście - obok deklaracji rozpoczęcia prac nad projektem polskiej ustawy o ochronie klimatu - są też takie punkty jak przeznaczenie wszystkich wpływów z systemu handlu uprawnieniami do emisji na modernizację, cyfryzację i rozbudowę sieci energetycznych oraz zielone inwestycje, czy zmiana minimalnej odległości elektrowni wiatrowych na 500 metrów.

- Mam 4-letnią wnuczkę. Mnie pewnie już to nie będzie dotyczyło, ale jeżeli ktoś myśli, że zmiany klimatyczne na całym świecie nie dotkną Polski, to jest w błędzie. Jeżeli ktoś bagatelizuje to, że na wielu terenach brakuje wody, brakuje produkcji żywności, to jest w błędzie - tłumaczył na portalu X (uprzednio Twitter) lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

- To wszystko jest naukowo udowodnione i oszołomom antyklimatycznym, którzy uważają, że nic się nie dzieje w klimacie, mówię stop! Polska w tej sprawie naprawdę ma dużo do zrobienia - fotowoltaika, źródła odnawialnej energii, zabezpieczenie domów przed utratą ciepła, kształcenie młodego pokolenia - dodał Czarzasty.

