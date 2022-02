Lewica: polityczną odpowiedzialność za zamęt przy Polskim Ładzie ponosi prezes PiS

Odpowiedzialność polityczną za bałagan związany ze zmianami w systemie podatkowym ponosi prezes PiS Jarosław Kaczyński – powiedzieli posłowie Lewicy Dariusz Wieczorek i Beata Maciejewska, komentując rezygnacje ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

"Od wielu tygodniu trwało polowanie na tego kto jest winny wprowadzeniu Polskiego Ładu i temu wielkiemu bałaganowi. Padło na ministra finansów, który dzisiaj podaje się do dymisji" - powiedział w poniedziałek sekretarz klubu Dariusz Wieczorek.

Dodał, że "pełną polityczną odpowiedzialność za bałagan w systemie podatkowym ponosi Prawo i Sprawiedliwość, pan prezes Kaczyński, który zezwolił na to, ażeby taka reformę podatkową wprowadzać w ciągu kilku tygodni czy kilkunastu dni". Odpowiedzialnością obarczył też premiera Mateusza Morawieckiego i cały rząd. Wyraził przekonanie, że Kościński "został poproszony" o złożenie rezygnacji. "Minister (Kościński) jest w bardzo niezręcznej sytuacji, bo mam wrażenie, że do końca nie zgadzał się z tym wszystkim, co będzie w Polskim Ładzie" - powiedział poseł.

Wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Beata Maciejewska zwróciła uwagę, że "kiedy był podpisywany Polski Ład, ministra Kościńskiego nie było na tym hucznym wydarzeniu, był za to prezes PiS". "Dzisiaj wiemy, że to prezes PiS odpowiada za ten bałagan" - dodała. Oceniła, że niedociągnięć jest tak wiele, że "jakaś głowa musiała zostać ścięta".

Według Maciejewskiej Polski Ład, który "miał wyciągnąć PiS do kolejnych wyborów, stał się kamieniem u szyi, który ciągnie w dół nie tylko PiS, ale także całe społeczeństwo". "Należy wstrzymać ten dziurawy, bezsensowny projekt, dopóki nie zostanie on naprawiony i skonsultowany, dopóki nie będzie pewności, że będzie służył Polkom i Polakom, a nie im szkodził" - mówiła.

Według Wieczorka "przyznanie się do błędu nie rozwiązuje problemu, ten problem dopadnie nas wszystkich w pierwszym kwartale przyszłego roku, kiedy trzeba będzie rozliczać podatki".

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała w poniedziałek, ze "ścisłe kierownictwo PiS zaakceptowało decyzję ministra Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji", a do czasu wyłonienia nowego szefa resortu funkcję tę będzie pełnił premier Morawiecki. Jako powód dymisji Czerwińska podała, że "minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych".

Rzecznik rządu Piotr Müller napisał na Twitterze, że premier Morawiecki otrzymał rezygnację Kościńskiego. Wyciągnięcie konsekwencji personalnych wobec tych, którzy przygotowywali wprowadzenie podatkowej części Polskiego Ładu zapowiedział w niedawnym wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Na poziomie politycznym, półpolitycznym - niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli".

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do o 12 800 zł.

Na początku stycznia media informowały o wielu grupach zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które pozwolą objąć preferencją dla klasy średniej kolejnych podatników. Zgodnie z informacjami podanymi przez ministra finansów ulgą objęci będą m.in.: emeryci i renciści, osoby na umowach zleceniach, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS i w szerszym zakresie nauczyciele akademiccy.