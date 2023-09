Lewica postuluje odpolitycznienie mediów publicznych

Likwidacja Rady Mediów Narodowych i wypracowanie transparentnego sposobu zarządzania mediami publicznymi - to niektóre z postulatów Lewicy, które przedstawiły w poniedziałek Joanna Scheuring-Wielgus i Agata Diduszko-Zyglewska.

Podczas konferencji prasowej przez budynkiem TVP, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), "jedynka" w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim, stwierdziła, że z tej telewizji Polacy powinni uzyskiwać rzetelną informację na temat tego, co się dzieje w Polsce.

"W weekend zobaczyłam główne wydanie +Wiadomości+, bo chciałam sprawdzić, czy telewizja rządowa przekazuje informacje o aferze wizowej, o której mówi już cały świat. Pojawiła się jakaś informacja, oczywiście jako któraś z rzędu, ale nie było informacji o Piotrze Wawrzyku, ministrze, który został zdymisjonowany, nie padło jedno z najbardziej skandalicznych stwierdzeń, że polskie wizy były kupowane na straganach, gdzieś przed polskimi ambasadami czy konsulatami, tak jak kapustę czy marchewkę, którą kupujemy na straganach" - mówiła posłanka Lewicy.

"Z telewizji rządowej nie dostaniecie informacji o tym, o czym mówi cały świat, tu takim przykładem jest afera wizowa, bo PiS ma tu spot 24 godziny na dobę, który ma informować, że jest wspaniale. I niedobrze mi się robi, że my wszyscy na tę telewizję rządową płacimy" - stwierdziła Scheuring-Wielgus.

Agata Diduszko-Zyglewska, kandydująca do Sejmu z listy Lewicy w Warszawie, przedstawiła postulaty ugrupowania ws. odpolitycznienia mediów publicznych.

"Powrót do obywatelskiego paktu na rzecz mediów publicznych, który oznacza, że wspólnie z organizacjami branżowymi, ekspertami, ludźmi mediów ustalimy transparentny sposób zarządzania mediami publicznymi, który będzie odpolityczniony; likwidację skrajnie upolitycznionej Rady Mediów Narodowych, likwidację artykułu 212 kodeksu karnego o zniesławieniu w mediach, bo to jest kaganiec na dziennikarzy, który nie może istnieć w polskim prawie. I ostatnia rzecz to jest aktualizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, bo ta ustawa nie jest dopasowana do tego, co jest obecnie na rynku. Chodzi o to, by realnie odnosiła się do platform VOD, internetu i wprowadzała odpowiedzialność za rzetelność informacji podawanych w mediach" - przekazała Diduszko-Zyglewska.