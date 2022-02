Lewica: Projekt ustawy covidowej urąga podstawowym zasadom państwa prawa

Projekt ustawy covidowej urąga podstawowym zasadom państwa prawa i zasadom życia społecznego opartych na wzajemnym zaufaniu - mówił we wtorek w Sejmie poseł Marek Rutka (Lewica) na temat projektu przedstawionego przez PiS. Rutka wniósł o odrzucenie projektu w całości.

We wtorek wieczorem Sejm debatuje nad projektem ustawy covidowej autorstwa posłów PiS, umożliwiającej pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a pracodawcom żądanie informacji o negatywnym wyniku tego testu. Sejmowa komisja zdrowia wcześniej przyjęła wniosek o odrzuceniu projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

Marek Rutka ocenił w debacie, że procedowany projekt "urąga podstawowym zasadom państwa prawa, państwa sprawiedliwości społecznej, urąga zasadom życia społecznego i zasadom budowania relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zaufaniu", a także "uwłacza zdrowemu rozsądkowi i elementarnej przyzwoitości".

Według niego projekt nie powinien trafić pod obrady Sejmu, ani "nigdy nie powinien ujrzeć światła dziennego". "To jest projekt +Lex konfident+, czy jak kto woli +Donosiciel plus+, bo wedle tego projektu warto donosić na kolegów. Bo według tego projektu warto donosić na koleżanki. Bo to się może po prostu opłacić" - mówił poseł.

Zauważył, że według projektu ustawy "osoba, która się nie przetestuje, będzie mogła zostać uznana za winną zakażenia współpracownika". "Kolejnym krokiem może być wystąpienie o odszkodowani w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia, czyli około 15 tys. zł. Co trzeba mieć w głowie, żeby wpaść na tak szatański pomysł, całkowicie dewastujący relacje społeczne i międzyludzkie?" - pytał Rutka. Dodał, że nikt nie jest w stanie określić, czy pracownik zakaził się "w pracy, w autobusie, czy od mijanej w drzwiach sklepu osoby".

Ocenił, że projekt "nie odnosi się kwestii szczepień, weryfikacji certyfikatów", co postuluje Lewica. Przypomniał, że domagała się tego Rada Medyczna przy premierze, "która w poczuciu odpowiedzialności dała sobie spokój z doradzaniem komuś, kto ma w głowie sondaże wyborcze, a nie szybujące w górę słupki statystyki zgonów". Według posła taka "polityczna kalkulacja wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem i konicznością walki z pandemią".

Rutka negatywnie ocenił też te zapisy projektu, które są "działaniami zmierzającymi do przerzucenia na przedsiębiorców odpowiedzialności za prowadzenie polityki zdrowotnej państwa". Przytoczył dane naukowe - powołując się przy tym na naukowe czasopismo medyczne "The Lancet" - według których współczynnik umieralności w Polsce z powodu koronawirusa jest najwyższy na świecie, a wskaźnik zaszczepialności społeczeństwa "wynosi zaledwie 56 proc."

"W przedłożonym projekcie nie ma żadnego rozwiązania, które w jakikolwiek realny sposób zahamowałoby rozwój pandemii, w tym rozprzestrzeniania się kolejnych mutacji wirusa" - oświadczył Rutka wnosząc o odrzucenie projektu w całości. Jednoczenie zaapelował o pilne procedowanie projektu Lewicy o obowiązkowych szczepieniach w Polsce.