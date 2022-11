Lewica: przygotowaliśmy dla premiera Morawieckiego gotowy wniosek o wypłatę środków z KPO

Przygotowaliśmy dla premiera Mateusza Morawieckiego gotowy wniosek o wypłatę środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy - poinformowali posłowie Lewicy w piątek. Wniosek umieszczony na tablicy przekazali po konferencji prasowej, która odbyła się przed KPRM.

Pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki mówił, iż zakłada, że pierwszy wniosek o wypłatę środków z KPO zostanie złożony w ciągu dwóch miesięcy, czyli do końca października czy początku listopada. Pytany o tę kwestię w czwartek, Morawiecki powiedział, że "jesteśmy dosłownie na ukończeniu przygotowania wniosku". Podkreślił, że rozmawiał z odpowiedzialnym za to ministrem funduszy i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą, który twierdzi, że w ciągu 2-3 tygodni ten wniosek będzie możliwy do złożenia. "Ja wolę ostrożnie powiedzieć, że w najbliższym czasie chcemy ten wniosek złożyć" - zaznaczył premier.

Podczas piątkowej konferencji przed KPRM posłowie Lewicy przedstawili na tablicy gotowy wniosek do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o wypłatę pieniędzy w ramach KPO. "Myśmy postanowili wyręczyć pana premiera Mateusza Morawieckiego i przygotowaliśmy mu wniosek" - mówił wiceszef klubu Tomasz Trela.

"Panie premierze, to jest wniosek, który pan powinien napisać, a skoro pan nie potrafi, Lewica za pana taki wniosek napisała. Przygotowaliśmy nawet pisak, jakby pan nie miał czym tego wniosku podpisać" - podkreślał Trela. "To jest bardzo prosty o wniosek 12 miliardów euro. To jest 12 miliardów, które do dzisiaj powinny do Polski przypłynąć" - dodał.

Posłowie Lewicy zostawili swój wniosek przy bramie KPRM.

Jak informował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wysłanie pierwszego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy może nastąpić po podpisaniu przez Polskę i Komisję Europejską ustaleń operacyjnych.

Ustalenia operacyjne to liczący ponad 350 stron dokument techniczny, który m.in. określa, jakie dokumenty należy przedkładać Komisji Europejskiej na potwierdzenie realizacji kamieni milowych i wskaźników (tzw. mechanizmy weryfikacji).

Puda wskazał, że podpisanie ustaleń operacyjnych wynika z rozporządzenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), a także umów dotacyjnej i pożyczkowej podpisanych z KE. Nie ma formalnych możliwości przekazania pierwszego wniosku o płatność bez podpisanych ustaleń operacyjnych - to warunek konieczny do rozpoczęcia procedury składania wniosku.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.