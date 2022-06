Lewica rozpoczęła objazd po Polsce pod hasłem "Bezpieczna rodzina"

Lewica rozpoczęła w czwartek objazd po Polsce pod hasłem "Bezpieczna rodzina". W lipcu posłowie i posłanki zamierzają odwiedzić 100 powiatów, aby rozmawiać o swoich propozycjach dotyczących walki z drożyzną czy kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i zmniejszenia rat kredytów.

Podczas konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że jego formacja chce podczas trasy po Polsce rozmawiać o rodzinie, ale w inny sposób niż proponuje to Prawo i Sprawiedliwość. Lewica chce rozmawiać m.in. o dostępie do mieszkań, opiece zdrowotnej, polityce senioralnej czy kondycji żłobków, przedszkoli i edukacji w Polsce.

"Rodzina, panie Jarosławie Kaczyński, to nie jest tylko ideologia, bo my uważamy, że rodzina to są po prostu ludzie" - powiedział Czarzasty i podkreślał, że rodzina to ludzie, którzy chcą normalnie żyć, chcą chodzić do szkoły, korzystać z opieki zdrowotnej czy wydawać pieniądze na jedzenie, leki i edukację dzieci.

Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała, że bezpieczeństwo to nie tylko silne wojsko, trwałe sojusze i obrona wschodniej flanki NATO. "Polska nie będzie naprawdę bezpieczna tak długo, jak długo bezpieczna nie będzie polska rodzina" - stwierdziła.

Dziemianowicz-Bąk wskazywała, że jej formacja upomina się o rodziny: wielodzietne, samodzielnie wychowujących dzieci matek, młodych małżeństw, par żyjących w związkach partnerskich. "Każda rodzina zasługuje na bezpieczeństwo, każda zasługuje na prawo do szczęśliwego życia" - dodała. Podkreślała, że bezpieczna rodzina to bezpieczna praca, bezpieczna szkoła i bezpieczny dom, ale też senior, który może wykupić wszystkie leki na receptę czy małżeństwo, które stać na to, żeby spłacić ratę kredytu i dzieci, które mają co jeść i za co wyjechać na wakacje.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń poinformował, że jego formacja odwiedzi 100 powiatów, bo to w małych miastach i wsiach ludzie spotykają się z systemowymi problemami - np. aby kobieta dostała się do ginekologa musi jechać co najmniej 100 kilometrów czy to, że brakuje dostępu do transportu publicznego i trzeba iść do najbliższego przystanku godzinę.

Biedroń podkreślił, że Lewica jedzie do tych miejscowości, aby mówić o swoich propozycjach. "Wiemy, że Polska musi stać dobrymi usługami publicznymi, dlatego tak zacięcie walczyliśmy, żeby w KPO wpisano remonty szpitali, żeby z Unii Europejskiej przyszły pieniądze na budowę nowych mieszkań, żeby z Unii Europejskiej przyszły pieniądze na to, by remontować dworce, przystanki autobusowe, żeby kolej, autobus docierały tam, gdzie dziś nie docierają" - powiedział.

Wiceszefowa Nowej Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że podczas trasy politycy pokonają ponad 8 tysięcy kilometrów. "Będziemy m.in. w Nowej Soli, w Polkowicach, będziemy w Sokołowie Podlaskim, będziemy w Koninie, Gnieźnie" - wyliczała.

Piechna-Więckiewicz podkreślała, że spotkania będą odbywać się m.in. na targach czy piknikach rodzinnych. "Będziemy też rozmawiać o lokalnych problemach ze przedstawicielami związków zawodowych, z pielęgniarkami, z górnikami, reprezentantami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Będziemy rozmawiać o tym, co w tej konkretnej miejscowości jest najważniejsze" - zapowiedziała.

Adrian Zandberg z Partii Razem wskazywał, że Lewica idzie do ludzi z konkretami, a nie deklaruje, że przedstawi swój program po wyborach. "Dzisiaj bardzo konkretne, wymierne są problemy, z którymi mierzy się większość Polek i Polaków - to drożyzna, poczucie niepewności, zaniedbana sfera usług publicznych i z takimi konkretami jedziemy spotykać się z ludźmi" - zaznaczył.

Zapowiedział, że na spotkaniach będzie mowa, jak Lewica chce Polskę "przeorganizować", o tym, jak zapewnić polskim rodzinom bezpieczeństwo i lepsze warunki życia tym, których "dzisiaj drożyzna spycha w niepewność i poczucie zagrożenia". W tym kontekście wymienił młodych ludzi, który borykają się z zakupem lub wynajmem mieszkania, co powinno zostać rozwiązane systemowo np. przez samorząd, a także seniorów, którym należy zaoferować drugą waloryzację świadczenia w tym roku.

Wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Magdalena Biejat zwracała uwagę na to, że Polacy zapożyczają się, bo nie mają jak opłacić rachunki czy jedzenie. Podkreśliła, że państwo może bezpośrednio wpłynąć na poziom zarobków dużej części Polek i Polaków. "Dziś postulujemy - i z tym postulatem również ruszamy w trasę - podwyżkę 20-procentową płac w budżetówce" - oświadczyła.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zapewnił, że podczas trasy jego formacja nie będzie się bała trudnych pytań i trudnych tematów, w których - jak mówił - Lewica ma rozwiązania dające poczucie, że Polskę można zmienić na lepsze, że po wyborach Polska może być państwem, w którym rodzina będzie miała swojego opiekuna mówiącego otwarcie o bezpieczeństwie dotyczącym polityki energetycznej, polityki mieszkaniowej i ekonomicznej wartości portfeli Polaków. "To wszystko jest możliwe. To jest w naszym programie i w ustawach, które w polskim parlamencie złożyliśmy" - dodał.

W pierwszych dniach trasy przedstawiciele Lewicy odwiedzą takie miejscowości jak m.in. Konin, Gniezno, Swarzędz, Buk, Leszno, Grodzisk Wielkopolski, Międzyrzecz, Nową Sól, Polkowice czy Bolków.