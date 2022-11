Lewica ruszyła w kolejną trasę po Polsce pod hasłem "Bezpieczna Rodzina"

Zaczynamy trasę i spotkania w 16 województwach; to dla nas ważne, żeby pokazywać, że Lewica jest razem, że jest ekipą i że wszyscy chcemy jak najlepiej dla naszego kraju - mówił w współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty inaugurując kolejną trasę pod hasłem "Bezpieczna Rodzina".

"Dzisiaj rozpoczynamy następną akcję, która jest kontynuacją naszej roboty w trakcie wakacji. Zaczynamy trasę i spotkania w 16 województwach" - powiedział Czarzasty na piątkowej konferencji prasowej.

Pierwszym województwem, które odwiedzą politycy Lewicy będzie Mazowsze, w przyszłym tygodniu będą to Wielkopolska i woj. lubuskie. W czasie objazdu politycy Lewicy chcą odwiedzić sto miast powiatowych. "To dla nas ważne, żeby pokazywać, że Lewica jest razem, że razem współpracuje, że jest ekipą i wszyscy chcemy wspólnie jak najlepiej dla naszego kraju" - powiedział Czarzasty.

Lider Partii Razem, poseł Lewicy Adrian Zandberg powiedział, że politycy ugrupowania wyruszają do małych miasteczek i średnich miast, aby rozmawiać z Polakami o tym, "jak wyobrażają sobie lepszą Polskę".

"Lewica to jest polityka w interesie zwykłych ludzi i dla ludzi, a politykę dla ludzi robi się nie w studiach telewizyjnych tylko wśród ludzi. I to wśród ludzi trzeba zawalczyć o to, żeby za kilka miesięcy zmienić ten zły rząd i zadbać o lepszą, nowoczesną, europejską i prospołeczną przyszłość Polski" - powiedział Zandberg.

Posłanka Magdalena Biejat zapowiedziała, że podczas spotkań, politycy Lewicy będą przekonywać Polki i Polaków do rozwiązań zawartych w pakiecie "Bezpieczna Rodzina". Przypomniała, że ważnym elementem tego pakietu jest m.in. wsparcie seniorów, wśród których rośnie ubóstwo. Wskazała, że wśród tych osób, jest nieproporcjonalnie wiele kobiet.

Poinformowała też, że w trakcie trasy politycy będą zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy ws. renty wdowiej. "Inicjatywa ta pozwala wzmocnić wsparcie dla tych, którzy zostają wdowami i wdowcami" - zaznaczyła posłanka. Dodała, że renta wdowia ma zagwarantować emerytom godne normalne funkcjonowanie po stracie współmałżonka.

Objazd po kraju politycy Lewicy zainaugurowali w czerwcu i prowadzili też w lipcu. Podkreślali wówczas, że na spotkaniach chcą rozmawiać o rodzinie, ale w inny sposób niż proponuje to Prawo i Sprawiedliwość. Lewica proponuje rozmowę m.in. o dostępie do mieszkań, opiece zdrowotnej, polityce senioralnej czy kondycji żłobków, przedszkoli i edukacji w Polsce.

Podczas wznowionego objazdu politycy Lewicy nadal będą promowali pakiet rozwiązań pod wspólnym hasłem "Bezpieczna Rodzina" w tej odsłonie z mocnym akcentem na część dotyczącą polityki senioralnej. Podczas wyjazdów zbierane będą podpisy pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym renty wdowiej.

Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jedno ze współmałżonków, to 85 procent wyższego świadczenia. Zgodnie z projektem obywatelskim po śmierci współmałżonka dana osoba będzie mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.

Aby projekt obywatelski został poddany pod obrady Sejmu potrzeba 100 tys. podpisów z poparciem. Czarzasty podkreślił, że rozpoczęta niedawno zbiórka podpisów pod projektem idzie sprawnie.