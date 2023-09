Lewica: rząd okradał nasze ciepłownie przez lata

- Przez wiele lata rząd mając dostęp do środków z systemu EU ETS, nie przeznaczał ich na transformację energetyczną. Jeżeli mówimy o okradaniu naszych ciepłowni, to robił to przez lata ten rząd – mówiła w trakcie naszej debaty wyborczej Anita Sowińska, posłanka Lewicy.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o rachunkach za ciepło systemowe oraz kondycji firm ciepłowniczych.

- W 2021 roku do polskiego budżetu wpłynęło około 25 mld zł i mniej niż połowa z nich została wydana na OZE, sieci przesyłowe czy chociażby na modernizację ciepłownictwa – wyliczała Anita Sowińska, posłanka Lewicy.

Oprócz niej w dyskusji uczestniczyli: Bartłomiej Gabryś z Koalicji Obywatelskiej, Janusz Kowalski z Zjednoczonej Prawicy, Piotr Masłowski z Polski 2050 oraz Krzysztof Szymański z Konfederacji.

Zobacz całą debatę dotyczącą kosztów ciepła. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- Ciepłownictwo w Polsce wymaga pilnej modernizacji. Szczególnie widać to w małych i średnich miastach. Oszacowano, że jedynie 12,5 proc. ciepłowni w kraju ma status efektywnych. To dramatyczny wynik. Konsensus polityczny wymaga od nas tego, by 100 proc. wpływu z handlu emisjami CO2 wydawać na transformację sektora energetycznego i ciepłowniczego – przekonywała Anita Sowińska, posłanka Lewicy.

Jej zdaniem system EU ETS jest potrzebny, bo dzięki temu mechanizmowi państwa członkowskie mają realny wpływ na to, jakie środki przeznaczane są na transformację energetyczną.

- System EU ETS, to system finansowy, który ma zachęcić firmy emitujące gazy cieplarniane do transformacji energetycznej. Przez wiele lata rząd mając dostęp do środków z tego systemu, nie przeznaczał ich na transformację energetyczną. Jeżeli mówimy o okradaniu naszych ciepłowni, to robił to przez lata ten rząd – stawiała sprawę jasno Sowińska.

Według posłanki istotne dla całego systemu jest poprawienie efektywności energetycznej budynków w Polsce.

- W ciepłownictwie błędną drogą jest pójście w kierunku centralizacji. Trzeba postawić przede wszystkim na spółdzielnie energetyczne, które powinny być współzarządzane przez samorządy oraz lokalne przedsiębiorstwa. To właśnie lokalna społeczność wie najlepiej, jak w danym terenie efektywnie ciepło wytworzyć oraz je spożytkować – tłumaczyła posłanka Lewicy.