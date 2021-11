Lewica: rząd zdezerterował, jeżeli chodzi o walkę z pandemią Covid-19

Rząd zdezerterował w walce z pandemią Covid-19; nie robi nic, żeby uchronić nas przed kolejnymi zgonami - uważają posłowie Lewicy. Podkreślili, że najlepszym orężem w tej walce jest szczepionka i zapowiedzieli, że będą domagać się wprowadzenia strategii zakładającej m.in. ograniczenia dla niezaszczepionych.

Posłanka Marcelina Zawisza (Lewica) oceniła na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, że "rząd zdezerterował, jeżeli chodzi o walkę z pandemią koronawirusa".

"Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że te zgony, które będziemy mieli jeszcze przez najbliższy miesiąc są w zasadzie wkalkulowane w strategię rządu. Strategię nicnierobienia, ponieważ tak można określić to, co wczoraj zostało zaprezentowane jako zaostrzenie obostrzeń" - powiedziała Zawisza.

Według posłanki Lewicy, "Polska nie robi nic, żeby uchronić nas przed kolejnymi zgonami". "Według statystyk nadmiarowych zgonów mamy już w Polsce około 170 tys. To jest 170 tys. istnień ludzkich, które zostały potraktowane przez rząd jako zbędne. Jako te, które po prostu mogą przestać istnieć" - mówiła Zawisza.

Przypomniała, że Lewica przygotowała strategię "Stop Covid", która zakłada między innymi wprowadzenie ograniczeń dla osób niezaszczepionych i nieprzetestowanych i brak lockdownu dla osób zaszczepionych. "Będziemy domagali się wprowadzenia tej strategii" - oświadczyła posłanka Lewicy.

Według niej, "biorąc pod uwagę to, że rząd ma szczepionki, ma możliwość wprowadzenia tej strategii w życie, każdy zgon to odpowiedzialność tego rządu". "To odpowiedzialność ministra Adama Niedzielskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Odpowiadają za każdą jedną osobę, która umarła w trakcie pandemii ponieważ nie przygotowaliśmy naszego kraju, rząd abdykował i przestał brać jakąkolwiek odpowiedzialność" - podkreśliła Zawisza.

Poseł Marek Rutka (Lewica) zwracał uwagę na to, że aby lekarze mogli zajmować się chorymi na Covid-19 muszą odejść od łóżek chorych onkologicznie i chorych na inne choroby. "Na tle Unii Europejskiej wzrost śmiertelności osób chorych na choroby nowotworowe wynosi 17 procent, na choroby układu krążenia - 30 procent, chorych na cukrzycę - 16 procent. Za tymi liczbami kryją się poszczególne dramaty ludzi, dramaty ich rodzin" - podkreślił Rutka.

Według niego, tych wszystkich ofiar można byłoby uniknąć, gdyby rząd przystąpił do walki z pandemią przy pomocy wszystkich środków, które ma w ręku. "Tym orężem oczywiście najsilniejszym jest szczepionka" - zaznaczył poseł Lewicy.

Ministerstwo zdrowia podało we wtorek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 19 074 osób. Zmarło 526 chorych z COVID-19 - najwięcej w tej fali pandemii. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 540 061 przypadków. Zmarły 83 583 osoby z COVID-19.

W poniedziałek szef resortu zdrowia zapowiedział nowe obostrzenia w związku z sytuacją pandemiczną. Od 1 grudnia ma obowiązywać zakaz lotów z siedmiu krajów Afryki, zmienią się także limity obowiązujące w sklepach, instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach.