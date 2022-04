Lewica: Silne związki zawodowe najlepszą gwarancja godnych i bezpiecznych warunków pracy

Silne związki zawodowe to najlepsza gwarancja godnych i bezpiecznych warunków pracy - przekonywali w piątek we Wrocławiu przedstawiciele Lewicy, którzy kilka dni temu złożyli w Sejmie projekt ustawy o faktycznej ochronie pracowników związkowych przed zwolnieniem.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w przededniu Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała, że dziś w Polsce strajki pracownicze po raz pierwszy od wielu lat zyskują na sile i mają realne sukcesy. "Coraz więcej grup zawodowych organizuje się, protestuje, walczy o godne płace, godne warunki pracy, o stabilne zatrudnienie" - mówiła. Jednocześnie dodała, że choć dziś policja nie tłumi akcji strajkowych, a związki zawodowe mogą i organizują strajki w swoich zakładach pracy, nie znaczy to, że działalność związkowa nie jest utrudniana.

W jej ocenie ochrona działaczy związkowych jest ochroną fikcyjną. "Oficjalnie przewiduje ją prawo, które mówi, że nie można zwalniać działacza związkowego za działalność związkową czy za próbę założenia związku zawodowego - w praktyce jednak wielu nieuczciwych pracodawców wciąż woli zwolnić pracownika objętego ochroną związkową, udać się nawet do sądu pracy i przez wiele lat mieć problem z głowy, bo sprawy w sądach pracy toczą się przez wiele miesięcy, a nawet lat" - mówiła. Dodała, że dlatego właśnie Lewica kilka dni temu złożyła w Sejmie projekt ustawy o faktycznej ochronie pracowników związkowych przed zwolnieniem.

"W myśl naszej ustawy, gdyby miało dojść do zwolnienia pracownika objętego ochroną związkową, pracownik taki mógłby wystąpić o zabezpieczenie sądowe swojej sytuacji. To zabezpieczenie musiałoby być rozpatrzone w przeciągu czterech tygodni i do czasu rozstrzygnięcia sporu sądowego między pracownikiem a pracodawcą, pracodawca nie mógłby zwolnić takiego chronionego pracownika" - tłumaczyła Dziemianowicz-Bąk.

Zdaniem posłanki dziś polscy pracownicy boją się zrzeszać w związkach zawodowych, obawiając się, że jeżeli spróbują założyć komisję związkową w swoim zakładzie pracy, to spotkają ich za to szykany albo stracą pracę. "Tak być nie powinno, ponieważ silne związki zawodowe to najlepsza gwarancja godnych i bezpiecznych warunków pracy, ochrony przed mobbingiem, przed dyskryminacją płacową, przed uśmieciowieniem zatrudnienia czy redukcją tego zatrudnienia w sposób nieuprawniony" - podkreślała.

Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek wskazał, że nasza konstytucja bardzo wyraźnie mówi o tym, że prawa pracownicze powinny być chronione także z mocy państwa. Jednak - jak dodał - te zasady często pozostają tylko i wyłącznie na papierze, a praktyka jest zupełnie inna.

"Ciągle mamy do czynienia z koniecznością przypominania o tym, że prawa pracownicze to prawa człowieka, że prawa ekonomiczne to prawa człowieka, że prawa socjalne to także prawa człowieka" - powiedział. Zwrócił uwagę, że kilkadziesiąt z niemal 200 złożonych w Sejmie przez Lewicę projektów ustaw dotyczy właśnie konieczności przestrzegania praw pracowniczych i wzmocnienia instytucji, które na straży tych praw będą stać.

Jedną z nich - jak przypomniał - jest złożona kilka miesięcy temu ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. "Dzisiaj niestety jest tak, że Instytut Pamięci Narodowej co roku dysponuje ponad 600 mln zł budżetu, a Państwowa Inspekcja Pracy - znacznie bardziej potrzebna instytucja niż ideologiczny organ i przedłużenie partii - tych pieniędzy ma znacznie mniej" - mówił. Przekonywał, że inspekcja pracy nie powinna być organem "bezzębnym", tylko takim, który będzie miał konkretne uprawnienia.

Według niego "dzisiaj mandaty i kary nakładane przez inspektorów pracy są śmieszne". "Niejednokrotnie zdarza się tak, że pracodawcy, którzy łamią prawa pracownicze po prostu śmieją się w twarz kontrolerom, płacąc żenująco niskie grzywny. 500, 600, 700 zł dla wielkiej firmy są niczym kropla w ich wielkich budżetach" - mówił.

"Naszym marzeniem jest to, aby inspektor pracy miał taką możliwość i taki mandat, aby wchodząc na zakład pracy z kontrolą, widząc, że pracownicy są zatrudnieni nielegalnie na umowach śmieciowych, mógł mocą decyzji administracyjnej zamienić tę umowę śmieciową na zwykły stosunek pracy. Jeśli taki pracodawca nie byłby zadowolony z decyzji PIP, mógłby dochodzić swojej sprawiedliwości w sądzie" - powiedział Śmiszek.