Lewica składa ponownie projekt ws. uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm

Lewicy ponownie składa projekt uchwały w sprawie uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm – poinformował w piątek szef klubu Krzysztof Gawkowski.

Winą za nieprzyjęcie uchwały w tej sprawie, nad projektem której Sejm głosował w nocy z czwartku na piątek, szef klubu Lewicy obarczył prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezesa PiS Antoniego Macierewicza.

"Dwa tygodnie temu Lewica wniosła do parlamentu projekt uchwały, która uznawała Rosję za państwo terrorystyczne. Było to pokłosie uchwały Parlamentu Europejskiego" - powiedział Gawkowski dziennikarzom. 23 listopada Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm.

Szef klubu Lewicy dodał, że uchwała miała zostać przyjęta przez aklamację, "pokazywać, że są sprawy w Polsce, które można załatwiać ponad podziałami politycznymi", a opozycja i PiS porozumiały się w sprawie uchwały.

"Niestety przez pana Kaczyńskiego, przez pana Macierewicza, przez ludzi PiS kompromis upadł. Upadł dlatego, że w sprawę potępienia Rosji wdała się trucizna zwana zamachem smoleńskim" - powiedział. Skrytykował próbę wpisania do uchwały zdania o odpowiedzialności Rosji za katastrofę w Smoleńsku. "To jest działanie głupie, niepotrzebne, ośmieszające Polskę, wstydliwe dla polskiego parlamentu i haniebne dla PiS" - powiedział Gawkowski.

Dlatego - poinformował - posłowie Lewicy ponownie składają projekt uchwały, która "ma potępić Rosję i uznać ją za państwo terrorystyczne". "Składamy to w nadziei, że tak jak dogadały się Platforma, Lewica, Hołownia, PSL i Konfederacja, tak PiS w sprawie tej uchwały będzie miało jasne i czytelne stanowisko" - powiedział Gawkowski.

"Panie Kaczyński, albo stajemy wszyscy po stronie tych, którzy walczą z bestialską polityką Rosji, albo puszczamy do Rosji oko. To, co wczoraj zrobiliście na sali sejmowej, próbując wprowadzić poprawki, które zablokowały uchwałę, to puszczenie oka de Federacji Rosyjskiej" - powiedział.

Poseł Lewicy Maciej Gdula odniósł się do słów Kaczyńskiego, który w piątek powiedział, że dla przeciwników Zjednoczonej Prawicy "obrona Putina jest w dalszym ciągu aktualna". "To nieprawda - dowodem jest złożona dzisiaj przez nas uchwała, która potwierdza, że Rosja jest państwem stosującym środki terroru i wspierającym terroryzm" - powiedział.

W czwartek Sejm miał głosować nad uchwałą uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Podczas wieczornej debaty reprezentanci klubów zgodnie wyrazili poparcie dla uchwały. W debacie do projektu została jednak zgłoszona poprawka PiS, która wywołała sprzeciw opozycji. Mówiła ona o tym, że "Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH17) w lipcu 2014 r., kiedy to zginęło 298 pasażerów i członków załogi, oraz za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych (lot 101) w Smoleńsku (Rosja) w kwietniu 2010 r., w której zginęło 96 osób znajdujących się na pokładzie, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński, urzędnicy polskiego rządu, wysocy rangą dowódcy wojsk polskiego i NATO oraz członkowie polskiego parlamentu".

W związku z poprawką, która - według opozycji - burzyła kompromis wypracowany podczas prac w komisji nad projektem uchwały, opozycja wnioskowała o odroczenie obrad, jednak wniosek przepadł. Sejm przystąpił do głosowania nad niezwłocznym przystąpieniem do rozpatrzenia uchwały, który został przyjęty. Następnie odbyło się głosowanie nad poprawką, jednak nie wzięła w nim udziału opozycja, w związku z czym nie było kworum. "Nie możemy głosować uchwały ponieważ państwo wyciągnęliście karty i nie ma rozstrzygnięcia" - powiedziała marszałek Sejmu marszałek Elżbieta Witek.

Pod adresem Macierewicza, autora poprawki, z ław opozycji rozległy się okrzyki: "ruski agent". Poseł PiS powiedział, że nie jest wstrząśnięty "zachowaniem się tego co naprawdę jest formacją prorosyjską".

W projekcie uchwały, którą mieli przyjąć posłowie, podkreślono, że "Sejm RP uznaje Federację Rosyjską za państwo wspierające terroryzm i stosujące środki terroru". Jak podkreślono, "Federacja Rosyjska systematycznie narusza prawa człowieka, prawo międzynarodowe oraz Kartę Narodów Zjednoczonych i szereg innych zobowiązań", dokonując agresji na tereny innych państw, "napaści zbrojnych, zbrodni wojennych i ludobójstw" oraz podejmuje "wrogie działania gospodarcze, szczególnie w sferze energetyki".